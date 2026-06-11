Как приготовить классическую карбонару: всего 15 минут — и любимая паста у вас на столе

Вы берёте простые продукты, тратите 15 минут, а на выходе получаете либо идеальную карбонару, либо переваренные макароны с омлетом. И самое обидное — разница между этими результатами буквально в нескольких действиях. Теперь я готовлю карбонару правильно.
Рецептом классической пасты поделился автор Дзен-канала zmievskie.
Ингредиенты:
- спагетти — 100-120 г,
- бекон — 80-100 г,
- желтки — 2 шт.,
- твёрдый сыр — 30-40 г,
- чёрный перец — по вкусу,
- соль — по вкусу.
Приготовление
Сначала кипячу воду. На 100 г пасты беру примерно 1 литр воды. Солю щедро — вода должна быть заметно солонее привычного вкуса.
Пока вода закипает, подготавливаю всё заранее: натираю сыр на мелкой тёрке, отделяю желтки и нарезаю бекон. Это важно — дальше времени на суету уже не будет.
Бекон кладу на холодную сковороду и только потом включаю огонь. Это ключевой момент: жир должен вытапливаться постепенно, а не сгорать.
Обжариваю на среднем огне 5-7 минут, пока кусочки не станут румяными, а на сковороде не появится ароматный жир — он и станет основой соуса.
Когда вода закипела, закидываю спагетти и сразу перемешиваю. Варю до состояния аль денте, ориентируясь на упаковку, но обязательно пробую за минуту до готовности.
Перед тем как сливать жидкость обязательно оставляю немного воды от пасты — она ещё пригодится для соуса.
В миске соединяю желтки, тёртый сыр и чёрный перец. Перемешиваю до густой однородной массы. При необходимости добавляю немного воды от пасты, чтобы соус стал жидким.
Сливаю пасту прямо к бекону, добавляю 1-2 ложки воды от варки и перемешиваю, чтобы появился лёгкий блеск. Снимаю сковороду с огня и выдерживаю 20-30 секунд. Это важно — иначе яйца свернутся.
Затем быстро вливаю яично-сырную смесь и активно перемешиваю. Постепенно добавляю воду от пасты, регулируя консистенцию.
В какой-то момент соус начинает превращаться в кремовую, гладкую массу, которая полностью обволакивает пасту. Это и есть правильная карбонара.
Примерное время приготовления: 15-20 минут
Личный опыт
Самое важное здесь для меня — выбрать правильный сыр. Я предпочитаю добавлять пармезан.
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