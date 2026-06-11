Вы берёте простые продукты, тратите 15 минут, а на выходе получаете либо идеальную карбонару, либо переваренные макароны с омлетом. И самое обидное — разница между этими результатами буквально в нескольких действиях. Теперь я готовлю карбонару правильно.

Рецептом классической пасты поделился автор Дзен-канала zmievskie.

Ингредиенты:

спагетти — 100-120 г,

бекон — 80-100 г,

желтки — 2 шт.,

твёрдый сыр — 30-40 г,

чёрный перец — по вкусу,

соль — по вкусу.

Приготовление

Сначала кипячу воду. На 100 г пасты беру примерно 1 литр воды. Солю щедро — вода должна быть заметно солонее привычного вкуса.

Пока вода закипает, подготавливаю всё заранее: натираю сыр на мелкой тёрке, отделяю желтки и нарезаю бекон. Это важно — дальше времени на суету уже не будет.

Бекон кладу на холодную сковороду и только потом включаю огонь. Это ключевой момент: жир должен вытапливаться постепенно, а не сгорать.

Как приготовить классическую карбонару: всего 15 минут — и любимая паста у вас на столе - image 1

Обжариваю на среднем огне 5-7 минут, пока кусочки не станут румяными, а на сковороде не появится ароматный жир — он и станет основой соуса.

Когда вода закипела, закидываю спагетти и сразу перемешиваю. Варю до состояния аль денте, ориентируясь на упаковку, но обязательно пробую за минуту до готовности.

Перед тем как сливать жидкость обязательно оставляю немного воды от пасты — она ещё пригодится для соуса.

В миске соединяю желтки, тёртый сыр и чёрный перец. Перемешиваю до густой однородной массы. При необходимости добавляю немного воды от пасты, чтобы соус стал жидким.

Сливаю пасту прямо к бекону, добавляю 1-2 ложки воды от варки и перемешиваю, чтобы появился лёгкий блеск. Снимаю сковороду с огня и выдерживаю 20-30 секунд. Это важно — иначе яйца свернутся.

Затем быстро вливаю яично-сырную смесь и активно перемешиваю. Постепенно добавляю воду от пасты, регулируя консистенцию.

В какой-то момент соус начинает превращаться в кремовую, гладкую массу, которая полностью обволакивает пасту. Это и есть правильная карбонара.

Примерное время приготовления: 15-20 минут

Личный опыт

Самое важное здесь для меня — выбрать правильный сыр. Я предпочитаю добавлять пармезан.

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