Деревянные мостки и пустая Полтавская: как Невский проспект переживёт большой ремонт в 2026 году

Перекрытия начнутся 28 июня.

Летом 2026 года Невский проспект превратится в большую стройку. С 28 июня по 14 июля участок от площади Восстания до Александро-Невской лавры закроют для машин.

Власти Петербурга решили капитально обновить асфальт на Невском проспекте. Речь идет об участке длиной в 1,5 километра.

Дорогу не просто «подлатают», а переложат полностью. Из-за этого проезд для автомобилей, автобусов и троллейбусов закроют целиком. Это уже второй этап ремонта.

Детали перекрытий в Комтрансе сообщили изданию 78.ru.

От Восстания до Исполкомской

Когда: с 28 июня по 7 июля. В это время дорожники займут первую половину пути. Проехать по Невскому мимо Суворовского проспекта или проспекта Бакунина не получится.

Важный момент: с 4 по 6 июля дополнительно «отрежут» перекресток с Полтавской улицей. Это самые сложные дни, так как этот узел связывает многие объездные пути.

Второй этап: от Исполкомской до Лавры

Когда: с 7 июля по 14 июля. Ремонт сдвинется дальше к площади Александра Невского. Перекроют перекресток с улицей Александра Невского.

Пик ограничений: с 11 по 13 июля. В эти дни закроют выезды с Исполкомской улицы и улицы Профессора Ивашенцова.

А в Перекупном переулке на время изменят направление движения — ехать можно будет только в сторону Херсонской.

А как ходить пешком?

Для пешеходов новости хорошие. Тротуары останутся открытыми. Там, где нужно будет пересечь зону ремонта, положат специальные деревянные настилы.

Так что гулять по центру можно будет без препятствий, разве что станет чуть шумнее из-за техники.

Совет: если планируете поездку на Московский вокзал в начале июля 2026-го, закладывайте на дорогу лишние 30–40 минут или пользуйтесь метро. Оно будет работать в обычном режиме.

Ранее «Городовой» рассказывал, когда начнется ремонт главной улицы Петербурга.