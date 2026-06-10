Городовой / Новости Петербурга / От Восстания до Александра Невского: когда начнется ремонт главной улицы Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Отпуск будет испорчен: какие пляжи Сочи лучше обходить стороной - слишком много недостатков Полезное
От вожатого до косметолога: кому в Петербурге заплатят 300 тысяч, а кому — первые 16 Новости Петербурга
Не голубцы и не котлеты: готовлю капустные конвертики с мясом, которые покорили всю семью Полезное
Нейросети, 1С и «человечные» правила: как петербурженки до 35 лет меняют жизнь за счет государства Новости Петербурга
34 небольших гастрокорнера и один ресторан: на пятом этаже «Невский центр» вырастет гастрохаб на 600 мест Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

От Восстания до Александра Невского: когда начнется ремонт главной улицы Петербурга

Опубликовано: 10 июня 2026 12:33
 Проверено редакцией
От Восстания до Александра Невского: когда начнется ремонт главной улицы Петербурга
От Восстания до Александра Невского: когда начнется ремонт главной улицы Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Это будет второй этап ремонта Невского проспекта. 

Санкт-Петербург готовится к очередному этапу преображения главной артерии – Невского проспекта. Уже с 28 июня стартуют работы, которые коснутся следующего большого куска любимой всеми магистрали.

На этот раз строители возьмутся за участок длиной в три полутора километра. Это будет отрезок от площади Восстания и дальше, до самой площади Александра Невского.

Движение по частям: чтобы меньше нервничать

Хорошая новость для всех, кто каждый день приходит к Невскому: перекрывают проспект поочередно, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так планируют поступить, чтобы и нам, и гостям города было легче перемещаться по городу.

Когда и что будут чинить

Работы разделены на два этапа, чтобы все проходило быстрее и понятнее.

  • Первый этап: с 28 июня по 6 июля. В эти дни будут приводить в порядок участок от площади Восстания до Исполкомской улицы.
  • Второй этап: с 7 по 13 июля. Далее, уже с учетом июля, ремонтники переместятся от Исполкомской улицы на площадь Александра Невского.

Важно знать, что схема движения, когда и где будут закрывать, пока еще не продуманна. Комитет по развитию транспортной занятости обещает все согласовать с нужными организациями.

Напомним, прошлым летом Невский проспект уже проходил крупное обновление. Было уложено почти 74 тысячи квадратных метров нового асфальта.

Работы шли без остановки, с привлечением большого количества людей и техники. Движение, конечно, частично ограничили, но теперь главная улица города в отличном состоянии.

Готовимся к обновлению

Теперь же ремонт продолжается, чтобы Невский стал еще лучше. Город заботится о своей визитной карточке, и это, безусловно, радует.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге будет двигаться транспорт в праздничные дни.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью