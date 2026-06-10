От Восстания до Александра Невского: когда начнется ремонт главной улицы Петербурга

Санкт-Петербург готовится к очередному этапу преображения главной артерии – Невского проспекта. Уже с 28 июня стартуют работы, которые коснутся следующего большого куска любимой всеми магистрали.
На этот раз строители возьмутся за участок длиной в три полутора километра. Это будет отрезок от площади Восстания и дальше, до самой площади Александра Невского.
Движение по частям: чтобы меньше нервничать
Хорошая новость для всех, кто каждый день приходит к Невскому: перекрывают проспект поочередно, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.
Так планируют поступить, чтобы и нам, и гостям города было легче перемещаться по городу.
Когда и что будут чинить
Работы разделены на два этапа, чтобы все проходило быстрее и понятнее.
- Первый этап: с 28 июня по 6 июля. В эти дни будут приводить в порядок участок от площади Восстания до Исполкомской улицы.
- Второй этап: с 7 по 13 июля. Далее, уже с учетом июля, ремонтники переместятся от Исполкомской улицы на площадь Александра Невского.
Важно знать, что схема движения, когда и где будут закрывать, пока еще не продуманна. Комитет по развитию транспортной занятости обещает все согласовать с нужными организациями.
Напомним, прошлым летом Невский проспект уже проходил крупное обновление. Было уложено почти 74 тысячи квадратных метров нового асфальта.
Работы шли без остановки, с привлечением большого количества людей и техники. Движение, конечно, частично ограничили, но теперь главная улица города в отличном состоянии.
Готовимся к обновлению
Теперь же ремонт продолжается, чтобы Невский стал еще лучше. Город заботится о своей визитной карточке, и это, безусловно, радует.
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