Две фамилии и 20 лет тишины: на набережной Макарова задержали легенду азербайджанского розыска

Преступник скрывался в Северной столице под другим именем.

Человек жил обычной жизнью, ходил по тем же улицам, что и вы, но на самом деле он — опасный преступник, который находится в бегах больше 20 лет.

В Петербурге силовики задержали Юсифа Алиева, которого на родине, в Азербайджане, считают настоящим криминальным авторитетом.

Задержание на набережной

Алиева «взяли» 9 июня на Васильевском острове, возле дома №60 по набережной Макарова. Всё это время он жил под другим именем — Руслан Велиев, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Видимо, мужчина надеялся, что за два десятилетия о нем все забыли, а старые грехи остались в прошлом.

Пытки и выкупы: за что его искали

История Алиева началась в середине 90-х. Тогда его банда действовала в Азербайджане с особой жестокостью. Схема была всегда одинаковой:

Похищение: человека хватали прямо на улице или у дома.

человека хватали прямо на улице или у дома. Истязания: жертв держали в подвалах по несколько дней и жестоко пытали.

жертв держали в подвалах по несколько дней и жестоко пытали. Деньги: у родственников требовали огромные суммы. В 1994 году банда выбила 182 тысячи долларов, в 1995-м — еще 150 тысяч.

Кроме похищений, за Алиевым числятся вооруженные налеты и незаконное владение оружием. В международный розыск его подали еще в 2004 году, но скрываться ему удавалось невероятно долго.

Что будет дальше?

Васильевский районный суд Петербурга не стал церемониться. Беглеца отправили в СИЗО, где он пробудет минимум до 18 июля 2026 года.

Никаких препятствий для выдачи нет. В ближайшее время Алиева под конвоем отправят в Баку. Там ему придется ответить за всё, что он совершил почти тридцать лет назад.

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