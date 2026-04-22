Завариваю муку с маслом – через 20 минут подаю сырное "чудо": домашняя выпечка, которую съедают первой

Если хочется приготовить быструю, но невероятно вкусную выпечку, обязательно обратите внимание на этот рецепт. Такой пирог делается легко и просто, а понравится каждому члену семьи без исключения. Рецептом поделилась автор канала "Кухня наизнанку".
Ингредиенты:
- сливочное масло - 100 г;
- вода - 200 мл.;
- соль - щепотка;
- мука - 130 г;
- яйца - 3 шт.;
- сыр - 50 г.
Способ приготовления
Ставим кастрюлю на плиту, наливаем в нее воду, добавляем соль и сливочное масло. Доводим до кипения, затем всыпаем сразу всю муку и очень быстро перемешиваем.
Перекладываем тесто в миску и даем немного остыть. После этого по одному добавляем яйца и перемешиваем тесто миксером до однородного состояния.
Натираем на мелкой терке сыр и вмешиваем его в тесто. Выкладываем тесто на противень, застеленный пергаментом, и распределяем лопаточкой тонким слоем.
Далее ставим противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Сначала пирог хорошо поднимется, а потом осядет. Не пугайтесь, так и должно быть.
Нарезаем на кусочки и пробуем! Это очень вкусно. Кстати, сыр можно не добавлять. Если тесто посыпать сверху сахаром и корицей, получится десерт. Приятного аппетита!
