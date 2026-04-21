Заливаю лаваш кефиром – через 30 минут нежнейшая ачма готова: вкусно так, что не оторваться

Если хочется испечь сытное блюдо, но нет времени возиться с тестом, попробуйте приготовить ленивую ачму. В оригинале, конечно, используют грузинский сыр сулугуни и специальное тесто, но бюджетный вариант из лаваша получается не менее вкусным.
Ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.;
- творог - 300 г;
- сметана - 100 г;
- кефир - 50 мл.;
- лук зеленый - 20 г;
- яйцо - 1 шт.;
- соль - 1/3 ч. л.
Способ приготовления
В глубокой миске соединяем кефир, яйцо и соль, а затем тщательно перемешиваем до однородной массы. В отдельной емкости смешиваем творог, сметану, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перемешиваем начинку.
Лаваш нарезаем на прямоугольники по размеру формы, а один кусок делаем чуть больше остальных - он станет основой ачмы.
Затем застилаем форму для запекания самым большим листом лаваша, а сверху кладем еще один прямоугольник, чтобы укрепить дно. Далее смазываем его кефирно-яичной смесью, после чего распределяем тонким слоем 1/5 часть творожной начинки.
Затем накрываем новым листом лаваша, опять смазываем и добавляем начинку, и так повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Последний лист лаваша тоже смазываем заливкой, а потом аккуратно заворачиваем внутрь формы свисающие края.
Выпекаем ленивую ачму при 180 градусах 30 минут до румяной корочки, затем слегка остужаем прямо в форме. Готовое блюдо на перекладываем на тарелку и щедро посыпаем свежей зеленью. Приятного аппетита!
