Заливаю лаваш кефиром – через 30 минут нежнейшая ачма готова: вкусно так, что не оторваться

Опубликовано: 21 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Заливаю лаваш кефиром – через 30 минут нежнейшая ачма готова: вкусно так, что не оторваться
Заливаю лаваш кефиром – через 30 минут нежнейшая ачма готова: вкусно так, что не оторваться
Простой рецепт ленивой ачмы

Если хочется испечь сытное блюдо, но нет времени возиться с тестом, попробуйте приготовить ленивую ачму. В оригинале, конечно, используют грузинский сыр сулугуни и специальное тесто, но бюджетный вариант из лаваша получается не менее вкусным.

Ингредиенты:

  • лаваш - 2 шт.;
  • творог - 300 г;
  • сметана - 100 г;
  • кефир - 50 мл.;
  • лук зеленый - 20 г;
  • яйцо - 1 шт.;
  • соль - 1/3 ч. л.

Способ приготовления

В глубокой миске соединяем кефир, яйцо и соль, а затем тщательно перемешиваем до однородной массы. В отдельной емкости смешиваем творог, сметану, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перемешиваем начинку.

Лаваш нарезаем на прямоугольники по размеру формы, а один кусок делаем чуть больше остальных - он станет основой ачмы.

Затем застилаем форму для запекания самым большим листом лаваша, а сверху кладем еще один прямоугольник, чтобы укрепить дно. Далее смазываем его кефирно-яичной смесью, после чего распределяем тонким слоем 1/5 часть творожной начинки.

Затем накрываем новым листом лаваша, опять смазываем и добавляем начинку, и так повторяем, пока не закончатся все ингредиенты. Последний лист лаваша тоже смазываем заливкой, а потом аккуратно заворачиваем внутрь формы свисающие края.

Выпекаем ленивую ачму при 180 градусах 30 минут до румяной корочки, затем слегка остужаем прямо в форме. Готовое блюдо на перекладываем на тарелку и щедро посыпаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить баклажаны по-грузински.

Автор:
Евгения Сухова
