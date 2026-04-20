Баклажаны по-грузински, которые покоряют с первого укуса: всё дело в соусе и слоях

Опубликовано: 20 апреля 2026 13:46
 Проверено редакцией
Этот рецепт привезли прямиком из Грузии.

Рецептом ароматных баклажанов поделился автор Дзен-канала Merel.Kitchen.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт., помидоры — 3 шт., майонез — 100 г, сметана — 100 г, соль — пол ч. л., паприка — 1 ч. л., хмели-сунели — 1 ч. л., чёрный перец — по вкусу, чеснок — 2 зубчика, кинза — небольшой пучок, сыр сулугуни — 100 г

Приготовление

Начинаю с баклажанов: нарезаю их кружками толщиной примерно 1 см и обжариваю на сковороде с двух сторон до золотистой корочки. Затем снимаю и даю немного остыть. Помидоры нарезаю крупными кружками.

Теперь готовлю соус: в миске смешиваю майонез, сметану, соль, паприку, хмели-сунели и чёрный перец. Добавляю измельчённый чеснок и мелко нарезанную кинзу, всё хорошо перемешиваю.

Далее собираю блюдо: в форму выкладываю слой баклажанов, смазываю соусом, сверху кладу помидоры и снова немного соуса. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты.

Отправляю в холодную духовку и запекаю при 180°C около 30 минут.

Тем временем натираю сулугуни на тёрке. Достаю форму, посыпаю сыром и возвращаю в духовку ещё на 5 минут, чтобы он расплавился. Подаю готовое блюдо горячим.

Примерное время приготовления: 45 минут

