Пирог "Закусон" с секретом: 1 ингредиент делает начинку бомбической – домочадцы уплетают за секунду

Если вы любите домашнюю выпечку, обязательно обратите внимание на пирог "Закусон". Главный секрет - в начинке: на первый взгляд она кажется простой и знакомой, но вкус получается совершенно неожиданным.
Ваши гости будут гадать, из чего же этот пирог, а вы просто загадочно улыбнетесь. Никто даже не подумает, что в пироге скрывается простой лук!
Ингредиенты
Для теста:
- сливочное масло - 90 г;
- мука - 160 г;
- сметана 20% - 80 г;
- разрыхлитель - 1/2 ч. л.;
- соль - щепотка.
Для начинки:
- лук - 4 шт.;
- яйца - 3 шт.;
- сыр твердый - 100 г;
- сахар - 2 ч. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Крупные луковицы нарезаем четвертькольцами и обжариваем на растительном масле. Добавляем соль, перец и сахар. Именно сахар делает лук ароматным и убирает лишнюю горечь.
Обжариваем еще пару минут и снимаем с огня. Теперь приступаем к приготовлению теста.
В миску просеиваем муку, добавляем соль и и разрыхлитель. Перемешиваем, затем добавляем холодное сливочное масло и перетираем руками в крошку. Вливаем сметану и замешиваем мягкое тесто.
В другую миску перекладываем остывший лук, вбиваем яйца, добавляем тертый сыр и перемешиваем. Начинка для пирога готова!
В форму для запекания (диаметром 24 см) выкладываем тесто, распределяем по форме с бортиками, кладем начинку и равномерно разравниваем. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 минут.
Пирог "Закусон" готов! Приятного аппетита!
