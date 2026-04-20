Городовой / Полезное / Пирог "Закусон" с секретом: 1 ингредиент делает начинку бомбической – домочадцы уплетают за секунду
Пирог "Закусон" с секретом: 1 ингредиент делает начинку бомбической – домочадцы уплетают за секунду

Опубликовано: 20 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Рецепт пирога "Закусон" с секретной начинкой

Если вы любите домашнюю выпечку, обязательно обратите внимание на пирог "Закусон". Главный секрет - в начинке: на первый взгляд она кажется простой и знакомой, но вкус получается совершенно неожиданным.

Ваши гости будут гадать, из чего же этот пирог, а вы просто загадочно улыбнетесь. Никто даже не подумает, что в пироге скрывается простой лук!

Ингредиенты

Для теста:

  • сливочное масло - 90 г;
  • мука - 160 г;
  • сметана 20% - 80 г;
  • разрыхлитель - 1/2 ч. л.;
  • соль - щепотка.

Для начинки:

  • лук - 4 шт.;
  • яйца - 3 шт.;
  • сыр твердый - 100 г;
  • сахар - 2 ч. л.;
  • соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Крупные луковицы нарезаем четвертькольцами и обжариваем на растительном масле. Добавляем соль, перец и сахар. Именно сахар делает лук ароматным и убирает лишнюю горечь.

Обжариваем еще пару минут и снимаем с огня. Теперь приступаем к приготовлению теста.

В миску просеиваем муку, добавляем соль и и разрыхлитель. Перемешиваем, затем добавляем холодное сливочное масло и перетираем руками в крошку. Вливаем сметану и замешиваем мягкое тесто.

В другую миску перекладываем остывший лук, вбиваем яйца, добавляем тертый сыр и перемешиваем. Начинка для пирога готова!

В форму для запекания (диаметром 24 см) выкладываем тесто, распределяем по форме с бортиками, кладем начинку и равномерно разравниваем. Ставим в разогретую духовку и выпекаем при 180 градусах 40 минут.

Пирог "Закусон" готов! Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" рассказал, как приготовить салат "Ольга", который превзошел "Цезарь".

Автор:
Евгения Сухова
