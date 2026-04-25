В Елабуге – Чертово городище, в Пермском крае – М-ский треугольник: 3 самых мистических места в России

Куда поехать в России, чтобы столкнуться с потусторонним.

Россия — страна с тысячелетней историей и бескрайними просторами. Неудивительно, что здесь полно мест, от которых по коже бегут мурашки. Где-то деревья растут крючками, где-то в озерах прячутся чудища, а где-то черти строили башни за одну ночь.

1. Чертово городище (Елабуга, Татарстан)

Елабужское, оно же Чертово, городище — это визитная карточка тысячелетней Елабуги. На высоком берегу, почти в 60 м над рекой, стоит древняя каменная башня, которая смотрит на вас как стражник из прошлого.

«Тысячу лет назад здесь было болгарское поселение, укрепленная крепость волжских булгар. Во время раскопок археологи находили элементы оружия, женские украшения, монеты времен Золотой Орды», - рассказал местный краевед, экскурсовод Андрей Иванов.

Сама башня пережила реинкарнацию. Изначальная кладка из камней сохранилась только с северной стороны. В 1844 году башня рухнула. А в 1867 году елабужский купец и глава города Иван Шишкин восстановил ее на старом фундаменте.

Две легенды

Первая легенда — про змея-оракула. Считается, что на месте городища стоял языческий храм, где жил змей-оракул. К этому змею со всей округи шли люди, чтобы узнать судьбу. Но перед тем как Булгарское царство пало, змей неожиданно исчез. Царь звал его, спрашивал, как спасти народ от северных захватчиков, — молчок. И вскоре царство пало.

Вторая легенда посвящена попу и черту. Рассказывается, что жил-был поп, и была у него дочь. И захотел черт на ней жениться. Попу не улыбалось породниться с нечистым, и сказал он черту:

«Построй за одну ночь белокаменную церковь на берегу Камы — тогда отдам».

Черт всю ночь горбатился, почти достроил, но тут пропели петухи. Не успел он крышу поставить и крест водрузить. Не исполнил условия — значит, и не видать поповской дочери. А результат его трудов в виде разбросанных камней и сегодня лежит у подножия городища.

Если вы окажетесь в Татарстане и, в частности, в Елабуге, не поленитесь подняться на эту гору. Вид на Каму и город стоит того, а ощущение прикосновения к векам — бесценно.

2. Пьяный лес (Рязанская область)

Если Чертово городище — это рукотворная мистика, то Пьяный лес под Рязанью — природный феномен, над которым ученые до сих пор чешут затылок.

Находится он возле села Тырново. Стволы деревьев там не растут ровно вверх, как положено порядочным соснам и березам. Они изогнуты, закручены, причудливо скручены в петли. Идешь по лесу и чувствуешь себя Алисой в Стране чудес, где деревья пляшут хоровод.

Версии ученых

Есть мнение, что всему виной ураган, прошедший здесь в 1970-х годах. Но многие с этим не согласны: стихия не может так «заплести» деревья, придать им форму штопора. Другая версия — электромагнитное излучение или геопатогенная зона. Говорят, что почва здесь странная, с высоким содержанием металлов, которые искривляют слабые магнитные поля молодых побегов.

Версии местных жителей

А вот тут начинается самое интересное. Дед в соседней деревне скажет вам, что это место силы, и нечистый водит здесь хороводы. Более продвинутый грибник объяснит, что тут инопланетяне посадили свои деревья. А скептик-краевед скажет, что это просто гусеницы или бабочки повредили почку роста, когда саженцы были маленькими.

3. Молебский треугольник (Пермский край/Свердловская область)

Молебская аномальная зона — это настоящая «столица» уфологии 90-х. Расположен треугольник на границе Свердловской области и Пермского края, между селом Молебка и деревней Каменка. Этот треугольник — ровесник лихих 90-х. Все началось в 1984 году, когда геолог Эмиль Бачурин пошел на охоту и наткнулся на огромную поляну с примятой травой — «пятак» диаметром 62 метра. Шел снег, но внутри круга он таял. А когда геолог вернулся домой, обнаружил, что его часы отстали на два часа.

Бачурин был уверен: он нашел место посадки НЛО. Слух разлетелся. Потом пермский журналист Юрий Беликов написал статью, его подхватила латвийская пресса — и понеслось.

Что там происходит? Список аномалий внушительный:

Светящиеся шары и пирамиды, которые складываются в геометрические фигуры.

Телепатические контакты с инопланетянами (по словам очевидцев, пришельцы вполне себе разговорчивые).

Изменение хода времени. Причем есть даже шутка местных уфологов, что техника там садится, поэтому доказательств нет — «батарейки сели».

Левитация предметов и странные звуки.

