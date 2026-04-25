Петербург по‑белорусски или забытая глубинка? Турист честно рассказал, стоит ли ехать в Гомель и что там посмотреть сейчас

Плюсы, минусы и главные достопримечательности от туриста

Путешествие в Гомель: второй по величине город Беларуси оставляет неоднозначный осадок.

С одной стороны - уютная провинция с дешевыми продуктами, с другой - глубокая «советскость» и проблемы с освещением, - рассказал турист из Петербурга.

Поезд из Москвы до Гомеля (от 4500 ₽) - настоящая машина времени: плацкарт пахнет чужими носками, а чай с лимоном (75 ₽) принимают только наличкой. С местной связью порядок: симка со 100 ГБ и звонками в РФ выйдет чуть больше 1000 ₽.

А вот в общественном транспорте ждут «приколы из глубинки»:

Билеты на автобусы и троллейбусы (30 ₽) продаются в киосках, а внутри их нужно прокалывать дыроколом - привет из прошлого.

- привет из прошлого. В маршрутках проезд дороже (61 ₽), и надо орать «На остановке!».

По карте получится оплатить только такси или кикшеринг, но с самокатами беда: зоны парковки ищутся по 10 минут, а 20 минут поездки стоят 300 ₽ (дороже, чем такси с окраины).

Еда и цены

Готовить картошку белорусы умеют отлично. В кафе три драника со сметаной обойдутся в 265 ₽, а котлета с пюре - примерно в 400 ₽.

В местном ресторане быстрого питания их тоже подают (261 ₽), но ждать заказ придется почти час.

Из плюсов - цены в продуктовом: кг польских яблок за 100 ₽, десяток яиц — 95 ₽, а литр молока — всего 46 ₽.

Ночной Гомель

Первое впечатление от улиц - пустота. В центре гуляют только пенсионеры, а молодежи не видно. Если свернете с главной улицы (она похожа на Невский, но без людей), начнутся «кочки» и жуткая темень. Уже в 9 вечера идти домой страшно - освещение грустное.

Местные бары - это поляна с лофт-зоной, липкими столами и однотипной музыкой. А ночные клубы в субботу ночью вообще пустуют.

Таксист поделился: зарплата на хлебозаводе - 40 тысяч рублей, прокормить семью нереально, так что город просто застыл в советском прошлом.

