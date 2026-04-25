Придется записываться за год: названы самые популярные ЗАГСы Санкт-Петербурга - попасть в них хочет каждый

Список популярных ЗАГСов в Северной столице

На территории Санкт-Петербурга множество дворцов бракосочетания, но лишь некоторые из них пользуются особой популярностью. Обычно на это влияет местонахождение организации, а также ее внутреннее убранство. Всем молодоженам хочется сделать красивые кадры, сделать важный день особенным. Портал "Weddywood" рассказал о некоторых ЗАГСах подробнее.

Дворец бракосочетания на Английской набережной, 28

Этот ЗАГС лидирует среди остальных, так как он находится в бывшем особняке Фон Дервизов. Здесь есть все для идеальных фотографий: богатое убранство, классические интерьеры, дух роскоши.

Дворец бракосочетания на Фурштатской улице, 52

Также относится к одному из самых красивых дворцов, хоть и заметно отличается размером от предыдущего. Зал для церемоний здесь имеет голубой оттенок.

ЗАГС Петроградского района на Большой Монетной, 17

Этот ЗАГС существенно отличается от предыдущих. Интерьеры тут являются современными и элегантными, однако это не мешает ему пользоваться популярностью.

ЗАГС Центрального района на Суворовском проспекте, 41

Здесь можно увидеть классический торжественный зал, но он ценится не за внешний вид, а за удобное месторасположение.

Рекомендация:

"Подавать заявления в первые два дворца бракосочетаний необходимо заранее. Речь идет не о месяцах, а целом годе. Места очень быстро разбирают, поэтому придется постараться, если хотите успеть".

Ранее портал "Городовой" рассказал, какая погода ожидается в Санкт-Петербурге летом.

