Придется записываться за год: названы самые популярные ЗАГСы Санкт-Петербурга - попасть в них хочет каждый

На территории Санкт-Петербурга множество дворцов бракосочетания, но лишь некоторые из них пользуются особой популярностью. Обычно на это влияет местонахождение организации, а также ее внутреннее убранство. Всем молодоженам хочется сделать красивые кадры, сделать важный день особенным. Портал "Weddywood" рассказал о некоторых ЗАГСах подробнее.
Дворец бракосочетания на Английской набережной, 28
Этот ЗАГС лидирует среди остальных, так как он находится в бывшем особняке Фон Дервизов. Здесь есть все для идеальных фотографий: богатое убранство, классические интерьеры, дух роскоши.
Дворец бракосочетания на Фурштатской улице, 52
Также относится к одному из самых красивых дворцов, хоть и заметно отличается размером от предыдущего. Зал для церемоний здесь имеет голубой оттенок.
ЗАГС Петроградского района на Большой Монетной, 17
Этот ЗАГС существенно отличается от предыдущих. Интерьеры тут являются современными и элегантными, однако это не мешает ему пользоваться популярностью.
ЗАГС Центрального района на Суворовском проспекте, 41
Здесь можно увидеть классический торжественный зал, но он ценится не за внешний вид, а за удобное месторасположение.
Рекомендация:
"Подавать заявления в первые два дворца бракосочетаний необходимо заранее. Речь идет не о месяцах, а целом годе. Места очень быстро разбирают, поэтому придется постараться, если хотите успеть".
