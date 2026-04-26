Котлеты по-французски в духовке: нежные, сочные и очень вкусные – новый рецепт из 600 г фарша

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась интересным рецептом котлет по-французски. Получаются нежными, сочными и вкусными. Идеально подойдут и для сытного ужина, и для праздничного стола.
Что потребуется:
- свиной фарш – 600 граммов;
- яйцо – 1 шт.;
- луковица – 2 шт.;
- сыр твердых сортов – 100-150 граммов;
- томат – 2 шт.;
- сливки или сметана – 150-200 миллилитров;
- соль – половина чайной ложки или по вкусу;
- черный перец – по вкусу;
- сушеный чеснок – половина чайной ложки;
- паприка – половина чайной ложки;
- сушеный тимьян – на кончике чайной ложки.
Как приготовить:
Первым делом нужно очистить и измельчить одну луковицу в блендере, добавив немного молока. Вмешать лук в фарш. Вторая луковица понадобится позже. Посолить фарш по вкусу: достаточно буквально половины чайной ложки соли. Всыпать черный перец и специи. Добавить яйцо.
Все тщательно вымешать руками. Можно чуть "побить" фарш, чтобы котлеты не трескались, а оставались целыми и гладкими. Оставить фарш на 15-20 минут для настаивания и стабилизации.
По истечении времени сформировать котлеты руками, смоченными водой. Затем их нужно обжарить на сковороде до золотистости, а после выложить в форму для запекания в один слой.
Вторую луковицу нарезать кольцами и на каждую котлету уложить по колечку лука. Томаты нарезать кружками и на каждую котлету уложить по такому кружку. Сверху посыпать все тертым сыром и залить сливками или сметаной, чтобы сыр не подгорел, а котлеты получились сочными.
Отправить котлеты в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут. Подать к столу.
