Котлеты по-французски в духовке: нежные, сочные и очень вкусные – новый рецепт из 600 г фарша
Котлеты по-французски в духовке: нежные, сочные и очень вкусные – новый рецепт из 600 г фарша

Опубликовано: 26 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт нежных и сочных котлет по-французски 

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась интересным рецептом котлет по-французски. Получаются нежными, сочными и вкусными. Идеально подойдут и для сытного ужина, и для праздничного стола.

Что потребуется:

  • свиной фарш – 600 граммов;
  • яйцо – 1 шт.;
  • луковица – 2 шт.;
  • сыр твердых сортов – 100-150 граммов;
  • томат – 2 шт.;
  • сливки или сметана – 150-200 миллилитров;
  • соль – половина чайной ложки или по вкусу;
  • черный перец – по вкусу;
  • сушеный чеснок – половина чайной ложки;
  • паприка – половина чайной ложки;
  • сушеный тимьян – на кончике чайной ложки.

Как приготовить:

Первым делом нужно очистить и измельчить одну луковицу в блендере, добавив немного молока. Вмешать лук в фарш. Вторая луковица понадобится позже. Посолить фарш по вкусу: достаточно буквально половины чайной ложки соли. Всыпать черный перец и специи. Добавить яйцо.

Все тщательно вымешать руками. Можно чуть "побить" фарш, чтобы котлеты не трескались, а оставались целыми и гладкими. Оставить фарш на 15-20 минут для настаивания и стабилизации.

По истечении времени сформировать котлеты руками, смоченными водой. Затем их нужно обжарить на сковороде до золотистости, а после выложить в форму для запекания в один слой.

Вторую луковицу нарезать кольцами и на каждую котлету уложить по колечку лука. Томаты нарезать кружками и на каждую котлету уложить по такому кружку. Сверху посыпать все тертым сыром и залить сливками или сметаной, чтобы сыр не подгорел, а котлеты получились сочными.

Отправить котлеты в духовку, разогретую до 190 градусов, на 30 минут. Подать к столу.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
