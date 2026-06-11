Правило 15 минут и белая одежда: 1039 жителей Петербурга и области уже пострадали от клещей

Лето — время прогулок, но в траве нас поджидает маленькая, но серьезная опасность.
Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовал свежую статистику по клещам за неделю с 4 по 10 июня 2026 года.
Цифры впечатляют: за помощью обратились уже 1 039 человек. Почти каждый пятый из них — ребенок.
Где риск выше всего и что делать, если вы все-таки встретили паразита? Разбираемся по порядку.
Где «кусают» чаще всего?
Больше всего клещей традиционно в Ленинградской области — там происходит 75% всех случаев. Но и в черте города расслабляться не стоит.
В Петербурге самыми опасными стали районы:
- Курортный (безусловный лидер);
- Выборгский;
- Приморский и Московский.
В области в «красную зону» попали:
- Тихвинский;
- Всеволожский;
- Приозерский районы.
Это не просто укус: в чем реальная опасность?
Многие боятся только энцефалита, но это не единственная угроза. В нашем регионе клещи часто переносят боррелиоз (болезнь Лайма).
Если энцефалит бьет по нервной системе, то боррелиоз может «подарить» хронические проблемы с суставами и сердцем.
Важный факт: клещ не впивается сразу. Он может ползать по вам до двух часов, выбирая место с нежной кожей. Это ваше время, чтобы его обнаружить.
Как одеться, чтобы не понравиться клещу
Забудьте о моде, когда идете в лес или парк. Ваша задача — превратиться в «крепость».
- Светлая одежда. На белом или бежевом фоне маленькое черное пятнышко (клеща) видно сразу.
- Заправляем всё во всё. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Это выглядит забавно, но это работает. Клещ всегда ползет снизу вверх.
- Головной убор. Кепка или косынка обязательны.
- Химия в помощь. Купите репеллент именно с пометкой «от клещей». Обычные брызгалки от комаров их не пугают.
Что делать, если клещ уже впился?
Главное — не паникуйте и не пытайтесь залить его маслом или спиртом. Так вы только заставите его глубже выплеснуть токсины в вашу кровь.
- Идите к врачу. В травмпункте клеща снимут профессионально.
- Следите за местом укуса. Если через пару дней появилось красное пятно в виде кольца — бегом к инфекционисту. Это главный признак боррелиоза.
А можно ли защититься заранее?
Самый надежный способ — прививка. В этом году ее сделали уже 134 тысячи жителей региона. Но помните: вакцинация — это не «укол перед лесом».
Иммунитет формируется минимум две недели после второй прививки. Если вы решили привиться сейчас, в лес можно будет выходить только к середине-концу месяца.
Берегите себя, осматривайте детей и домашних питомцев после каждой прогулки!
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