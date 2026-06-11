Правило 15 минут и белая одежда: 1039 жителей Петербурга и области уже пострадали от клещей

Паразиты продолжают атаковать петербуржцев.

Лето — время прогулок, но в траве нас поджидает маленькая, но серьезная опасность.

Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опубликовал свежую статистику по клещам за неделю с 4 по 10 июня 2026 года.

Цифры впечатляют: за помощью обратились уже 1 039 человек. Почти каждый пятый из них — ребенок.

Где риск выше всего и что делать, если вы все-таки встретили паразита? Разбираемся по порядку.

Где «кусают» чаще всего?

Больше всего клещей традиционно в Ленинградской области — там происходит 75% всех случаев. Но и в черте города расслабляться не стоит.

В Петербурге самыми опасными стали районы:

Курортный (безусловный лидер);

Выборгский;

Приморский и Московский.

В области в «красную зону» попали:

Тихвинский;

Всеволожский;

Приозерский районы.

Это не просто укус: в чем реальная опасность?

Многие боятся только энцефалита, но это не единственная угроза. В нашем регионе клещи часто переносят боррелиоз (болезнь Лайма).

Если энцефалит бьет по нервной системе, то боррелиоз может «подарить» хронические проблемы с суставами и сердцем.

Важный факт: клещ не впивается сразу. Он может ползать по вам до двух часов, выбирая место с нежной кожей. Это ваше время, чтобы его обнаружить.

Как одеться, чтобы не понравиться клещу

Забудьте о моде, когда идете в лес или парк. Ваша задача — превратиться в «крепость».

Светлая одежда. На белом или бежевом фоне маленькое черное пятнышко (клеща) видно сразу. Заправляем всё во всё. Брюки — в носки, рубашку — в брюки. Это выглядит забавно, но это работает. Клещ всегда ползет снизу вверх. Головной убор. Кепка или косынка обязательны. Химия в помощь. Купите репеллент именно с пометкой «от клещей». Обычные брызгалки от комаров их не пугают.

Что делать, если клещ уже впился?

Главное — не паникуйте и не пытайтесь залить его маслом или спиртом. Так вы только заставите его глубже выплеснуть токсины в вашу кровь.

Идите к врачу. В травмпункте клеща снимут профессионально.

В травмпункте клеща снимут профессионально. Следите за местом укуса. Если через пару дней появилось красное пятно в виде кольца — бегом к инфекционисту. Это главный признак боррелиоза.

А можно ли защититься заранее?

Самый надежный способ — прививка. В этом году ее сделали уже 134 тысячи жителей региона. Но помните: вакцинация — это не «укол перед лесом».

Иммунитет формируется минимум две недели после второй прививки. Если вы решили привиться сейчас, в лес можно будет выходить только к середине-концу месяца.

Берегите себя, осматривайте детей и домашних питомцев после каждой прогулки!

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