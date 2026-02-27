Все что нужно знать о кафе Дагестана: что попробовать, что не брать, в чем идти

Чуду, хинкал и баранье сердце: что обязательно должен попробовать в Дагестане каждый турист

Дагестан - популярное туристическое направление, куда ежегодно стекаются тысячи российских путешественников. Это огромная Северо-Кавказская республика, которая привлекает туристов красотой безграничных гор, свежестью чистого Каспийского моря, роскошными мечетями, древними местами и богатой историей. Столица Дагестана - Махачкала. Именно здесь чаще всего обустраиваются туристы на отдых. Расскажем о том, чем чаще всего интересуются путешественники - что подают в местных кафе, что стоит попробовать, а от чего можно отказаться.

Цены

В среднем стоимость блюд в махачкалинских кафе такая же, как и в российских заведениях общепита. Но! Еще дешевле можно пообедать в местах, где предпочитают "тусоваться" местные жители, то есть в стандартных кафе без указания "Дагестанская кухня" или "Здесь делают чуду", рассчитанных на туристов. Интересно, что таких мест "для своих" полно в центре, а на окраине больше заведений именно для туристов, поэтому и цены здесь выше. При том что меню особо не отличается - местную дагестанскую кухню вам подадут где угодно.

Также цены дороже в ресторанах, которые относятся к отелям. Это значит, что если вы забронировали номер в отеле без питания, то выгоднее обедать и ужинать в обособленных местах, а не в зале, который примыкает к отелю.

Дресс-код

Никто не осудит вас, если вы женщина и зашли в кафе в джинсах и с непокрытой головой. Здесь проживает полно дам не исламского вероисповедания. И все же в коротких шортах и с оголенными руками в кафе приходить не стоит - так вы оскорбляете культуру республики, и местные посетители кафе могут высказать свое неодобрение. Ну а о посещении заведения общепита в купальнике и вовсе говорить не стоит - это неуважение к посетителям любого кафе, в какой бы части мира оно не находилось.

Меню

И, наконец, переходим к самому "вкусному" - меню дагестанского кафе или ресторана. Представляем топ-3 блюд, которые чаще всего заказывают здесь российские туристы.

Хинкал

Так называется блюдо дагестанской кухни, которое не имеет никакого отношения к грузинским хинкалям. Дагестанский хинкал представляет собой не пельмени, а отварные кусочки теста, которые подают с мясным бульоном, соусами и зеленью. Блюдо очень сочное, насыщенное, пропитано ароматным бульоном из баранины.

Чуду

Чуду - блюдо народов Дагестана. Так называются тончайшие лепёшки с начинкой. Начинка может быть любая - от мяса и сыра до творога и обычной зелени, но самая популярная у российских туристов - тыквенная начинка. Чуду при подаче смазывают маслом, а потому кое-кому это блюдо может показаться жирноватым, но начинка из тыквенного пюре несколько смягчает эту жирность и делает вкус более сбалансированным, дарит приятные сладковатые нотки и легкость.

Баранье сердце на гриле

В наших краях мало где можно отведать баранье сердце на гриле, но в Дагестане это можно сделать почти в любом ресторане, особенно в том, который позиционирует себя как "место, где можно попробовать лучшие шашлыки". Сердце на гриле подают на шпажках вместе с томатным соусом или аджикой. На гарнир лучше попросить овощи на гриле. Получится невероятное сочетание ароматного сердца с характерной бараньей "изюминкой" и румяных хрустящих овощей.

Что не заказывать

Заказывать можно все - жители Дагестана с большим уважением относятся к любому гостю и всегда подадут вкусное и красиво оформленное блюдо. Но, согласитесь, нет смысла заказывать роллы, пиццу или картошку фри, которые вам подадут на любом фудкорте в России - в Дагестане их готовят точно так же. Поэтому настоятельно рекомендуем во время отдыха в Махачкале сосредоточить свои вкусовые сосочки именно на местной кухне.

Ранее "Городовой" рассказывал о самом древнем и самом южном городе России: море и горы рядом - удовольствие для каждого туриста.