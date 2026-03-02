Наличные против карт: плюсы и минусы двух способов оплаты

Почему некоторые люди отказываются от банковских карт и насколько это разумно

Многие с пониманием относится к тем, кто принципиально не пользуется банковскими картами. Такие люди снимают всю зарплату в банкомате, а пластик прячут подальше и достают только в день получения денег. Но искренне удивляет другая категория — те, кто раньше активно пользовался картами, а потом вдруг решил от них отказаться.

Наличные помогают экономить

Есть мнение: когда платишь картой, тратишь больше запланированного. Мол, пластик провоцирует на импульсивные покупки.

Исследования показывают: люди склонны к спонтанным тратам независимо от способа оплаты, передает автор. Просто кредитные карты действительно позволяют потратить деньги, которых у тебя нет. Если человек не умеет контролировать бюджет, стоит отказаться именно от кредитки. А еще есть старая шутка: никакие маркетинговые уловки не сработают против мужчины со списком покупок, составленным женой.

Наличными быстрее рассчитываться

Иногда из-за проблем с картой в очереди собирается толпа недовольных. Мол, с наличными такого конфуза не случилось бы.

Как показывает опыт многих, наличные тормозят процесс чаще. Кассир ищет сдачу, покупатель долго копается в кошельке, пересчитывает мелочь. А картой или телефоном расплатиться — дело нескольких секунд.

Карту могут заблокировать

Мнение: банки часто блокируют счета, потом замучаешься ходить с документами, доказывать, что ты не верблюд. А если бумажки не соберешь — денег можно и не увидеть.

Блокировки действительно случаются. Иногда по требованию закона, иногда из-за подозрения на мошенничество. Но происходит это не так часто, как любят писать в интернете. Автоматические системы иногда ошибаются, но если операция законная, банк не имеет права требовать ничего лишнего. Достаточно просто объяснить ситуацию.

Кешбэк — это обман

Погоня за копеечными бонусами заставляет людей скупать ненужный хлам. Возможно, есть фанатики, готовые купить лишнюю вещь ради 1–2 процентов кешбэка. Но большинство воспринимает бонусы просто как приятный бонус. А если человек реально делает бесполезные покупки ради баллов — это уже к психологу, а не в банк.

Банки незаметно снимают комиссии

Люди не замечают, как утекают деньги за смс, обслуживание и переводы. Откажись от карты — и сразу станешь богаче.

Во-первых, переводы без карты обойдутся дороже. Система быстрых платежей позволяет отправлять до 100 тысяч рублей в месяц бесплатно. А обычный перевод без открытия счета съест приличную комиссию. Во-вторых, все тарифы известны заранее. Ненужные услуги вроде смс-информирования можно просто отключить. Бесплатных карт сейчас полно.

Вывод

Банковская карта — удобный инструмент, который упрощает жизнь. Отказываться от нее сегодня — все равно что добровольно выбросить мобильник или пересесть с машины на телегу. Можно, конечно. Но зачем?

