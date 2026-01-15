Концерт Долиной в Питере под вопросом: официальный перенос

В Северной столице переносится концерт Ларисы Долиной: выступление состоится не в феврале, как планировалось, а в ноябре 2026 года. Об этом рассказали представители Большого концертного зала «Октябрьский». Новая дата концерта — 15 ноября 2026 года; ранее событие было запланировано на 25 февраля того же года.
В пресс-службе заверили, что все билеты, купленные на февраль, сохраняют силу и осенью. Получатели смогут воспользоваться ими без необходимости обмена. Подробные инструкции для зрителей будут размещены дополнительно.
