Городовой / Город / Концерт Долиной в Питере под вопросом: официальный перенос
Опубликовано: 15 января 2026 11:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Артистка готовилась выйти на сцену с новым выступлением, запланированным на февраль.

В Северной столице переносится концерт Ларисы Долиной: выступление состоится не в феврале, как планировалось, а в ноябре 2026 года. Об этом рассказали представители Большого концертного зала «Октябрьский». Новая дата концерта — 15 ноября 2026 года; ранее событие было запланировано на 25 февраля того же года.

В пресс-службе заверили, что все билеты, купленные на февраль, сохраняют силу и осенью. Получатели смогут воспользоваться ими без необходимости обмена. Подробные инструкции для зрителей будут размещены дополнительно.

Автор:
Юлия Аликова
