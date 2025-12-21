Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650%

За последние два месяца интерес покупателей к постерам с портретом Ларисы Долиной заметно вырос: продажи таких товаров увеличились на 650 процентов. Помимо этого отмечается повышенный спрос на фотомаски из картона с изображением известной певицы, объем их продаж вырос в пять раз. В три раза увеличилась реализация полноразмерных кукол, выполненных в виде артистки.

По данным аналитиков, такая динамика продаж стала своеобразным отражением «эффекта Долиной» на крупнейших торговых интернет-площадках. Несмотря на то, что товары с фотографиями Долиной пока не стали самыми востребованными, результаты заметно отличаются от показателей, зафиксированных до недавних событий вокруг певицы. С 1 ноября по 18 декабря интерес к этим изделиям стабильно рос.

В то же время продажа музыкальных альбомов Ларисы Долиной на виниле и компакт-дисках упала до нуля. Некоторые товары, например, постеры с личной подписью исполнительницы, сейчас реализуются со скидками, достигающими 95 процентов. Такой значительный размер скидок также отметил ряд экспертов по рынку сувенирной продукции.

