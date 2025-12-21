Городовой / Город / Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Уникальная заброшенная коммуналка 1822 года: прямо за Казанским собором спрятана жемчужина Общество
С 1 января техосмотр «золотеет»: Петербург — в числе рекордсменов по будущим тратам Город
В Петербурге родился крестник Александра III — а теперь здесь говорят по-французски Город
Кастинг в спальню Екатерины II: чем должен был обладать фаворит императрицы Общество
Двойная маска: новый обман под вывеской маркетплейсов и СБП Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Лайфхак
Категории
Общество Спорт

Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650%

Опубликовано: 21 декабря 2025 19:59
globallookpress.com
Квартиру делят — портреты берут: постеры с Долиной взмыли на 650%
Городовой ру

Продажи виниловых пластинок и CD-дисков с записями певицы за последнее время стремительно сократились.

За последние два месяца интерес покупателей к постерам с портретом Ларисы Долиной заметно вырос: продажи таких товаров увеличились на 650 процентов. Помимо этого отмечается повышенный спрос на фотомаски из картона с изображением известной певицы, объем их продаж вырос в пять раз. В три раза увеличилась реализация полноразмерных кукол, выполненных в виде артистки.

По данным аналитиков, такая динамика продаж стала своеобразным отражением «эффекта Долиной» на крупнейших торговых интернет-площадках. Несмотря на то, что товары с фотографиями Долиной пока не стали самыми востребованными, результаты заметно отличаются от показателей, зафиксированных до недавних событий вокруг певицы. С 1 ноября по 18 декабря интерес к этим изделиям стабильно рос.

В то же время продажа музыкальных альбомов Ларисы Долиной на виниле и компакт-дисках упала до нуля. Некоторые товары, например, постеры с личной подписью исполнительницы, сейчас реализуются со скидками, достигающими 95 процентов. Такой значительный размер скидок также отметил ряд экспертов по рынку сувенирной продукции.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью