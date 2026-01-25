Городовой / Город / Скандал с шикарной квартирой спутал карты: почему Долина не откроет свой джаз-клуб вовремя
Скандал с шикарной квартирой спутал карты: почему Долина не откроет свой джаз-клуб вовремя

Опубликовано: 25 января 2026 13:21
Певица Лариса Долина приняла решение отложить открытие своего музыкального клуба из-за громкой истории, связанной с её недвижимостью. Ранее предполагалось, что заведение начнёт работу в сентябре 2024 года, событие приурочивали ко дню рождения внучки артистки. На текущий момент работы приостановлены после того, как стало известно о мошенниках, из-за которых, как утверждается, Долина лишилась своих накоплений.

Возникший резонанс получил название «дело Долиной» и широко обсуждался по всей стране. Клуб должен был называться «Джаз Land», его концепцию исполнительница продумала примерно три года назад. В течение 2023 и 2024 годов в помещении шли ремонтные работы, осуществлялись закупки оборудования и готовилась программа ежедневных концертов.

Долина мечтала создать заведение, по духу и формату напоминающее известный московский джаз-клуб, где главным является развитие современной музыки. Помещение для будущего клуба, расположенное в центральной части столицы недалеко от станции метро «Достоевская», певице подарил предприниматель Юрий Растегин, с которым она поддерживает тёплые отношения. Саму идею назвать заведение именно так Долина предлагала ещё несколько лет назад.

Из-за событий, связанных с квартирой в Хамовниках, сам проект на неопределённое время был заморожен. Вопросы о недвижимости продолжают оставаться предметом судебных разбирательств: известно, что Лурье намерена и далее добиваться решения через суд. Новых сроков открытия клуба пока не называют.

Юлия Аликова
