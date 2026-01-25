Городовой / Город / Тайная жизнь супермаркетов: кого полиция застала врасплох в петербургских «Перекрестках»
Опубликовано: 25 января 2026 14:43
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В магазинах сети «Перекрёсток» и распределительном центре провели масштабную операцию после происшествия на Коломяжском проспекте. В ней приняли участие свыше 1,4 тысячи сотрудников полиции и бойцов Росгвардии. Правоохранители посетили 139 магазинов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также осмотрели распределительный центр на Московском шоссе.

В ходе проверки на территории распределительного центра инспектировали 87 автомобилей и 380 человек. Среди них 95 иностранных граждан были доставлены в отдел для оформления материалов о несоблюдении миграционных правил. Количество обнаруженных нарушителей во всех точках сети превысило 500 человек, большинство из которых оказались иностранцами без легального статуса.

В ходе проверок в магазинах сотрудники полиции остановили 570 человек. После установления обстоятельств 280 из них были доставлены в участки для дальнейшего разбирательства. Решение о мере ответственности для этих граждан будет принято после рассмотрения каждого случая.

Автор:
Юлия Аликова
Город
