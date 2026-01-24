Готовимся к «маевке» правильно: туроператор — о лучших направлениях для отдыха весной

Планируете поездку на майские праздники и не знаете, куда отправиться? Эксперт по туризму, учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь в интервью «Городовому» поделилась множеством идей — от ближнего зарубежья до экзотических направлений.

Отдых в России

Если вы планируете остаться в стране, обратите внимание на тёплое Черноморское побережье: Сочи, Абхазию или курорты Краснодарского края. Для любителей городского туризма отлично подойдут Санкт-Петербург, Казань или Калининград.

Тем, кто хочет горных пейзажей и минеральных источников, можно рассмотреть поездку на Кавказ — в Дагестан или на курорты Минеральных Вод.

Заграничные поездки

Если отпуск удалось продлить, открываются возможности для пляжного отдыха за рубежом: Турция, Египет, ОАЭ. Для короткой, но насыщенной поездки на несколько дней идеальны Стамбул, страны Закавказья (Армения, Грузия) или Узбекистан.

Отличным и очень доступным вариантом эксперт называет Белоруссию — до Минска можно доехать на комфортном поезде всего за 6 часов.

Экзотические направления

Для тех, кто ищет больше впечатлений, можно рассмотреть страны Азии. Однако в мае в некоторых регионах (например, в Таиланде) начинается сезон дождей. Более стабильная погода в это время — во Вьетнаме или Китае, куда можно отправиться как на уикенд, так и на более долгий срок. Главное — заранее уточнять погодные условия в выбранном регионе.