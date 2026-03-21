Вкусный кулич быстрого приготовления: замесить простое тесто и забыть на 3 часа - рецепт для занятой хозяйки

Пасха — семейный праздник, и к нему многим хозяйкам хочется испечь куличи самим, а не покупать в магазине. Но долго возиться на кухне, выстаивать тесто часами не все могут себе позволить. Рецепт кулича от russianfood – настоящая находка для занятых хозяек: тесто готовится быстро, а результат получается удивительно нежным и воздушным.
Для начала подогрейте 250 мл молока (оно должно быть тёплым, но не горячим, около 30–35C). В тёплом молоке разведите одну пачку сухих активных дрожжей (11 г) или 50 г свежих.
Отдельно растопите 100 г сливочного масла на самом маленьком огне. В миске взбейте 3 яйца с 1 стаканом сахара. Добавьте щепотку соли.
Соедините все ингредиенты в одной большой миске: яично-сахарную смесь, растопленное масло, разведённые в молоке дрожжи. Просейте 600 г муки и постепенно всыпайте в жидкую основу, тщательно перемешивая.
Замесите мягкое, слегка липнущее к рукам тесто. Оно не требует длительной расстойки — сразу выкладывайте его в смазанные маслом формы, заполняя примерно на треть. Поставьте формы в тёплое место на 3–4 часа. Тесто должно хорошо подняться.
Разогрейте духовку до 190C. Перед выпечкой поставьте на дно духовки ёмкость с горячей водой — это убережёт куличи от подгорания. Пеките сначала 15 минут при 190C, затем снизьте температуру до 170C и выпекайте ещё 30 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной палочкой.
Остудите куличи и украсьте белковой глазурью: взбейте охлаждённый белок с сахаром и несколькими каплями лимонного сока до устойчивых пиков. Приятного аппетита и светлой Пасхи!
