Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане
Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане

Опубликовано: 21 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Идеально подходит как для ужина, так и для праздничного стола.

Эта запечённая картошка получается ароматной, с золотистой корочкой, расплавленным сыром и насыщенным чесночным вкусом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наготовке".

Ингредиенты

картофель — 1 кг, твердый сыр — 200 г, чеснок — 4–5 зубчиков, свежая зелень — небольшой пучок, сливочное масло — 50 г, оливковое масло — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., сметана или йогурт — по желанию

Приготовление

Сначала мою картофель, очищаю при необходимости и нарезаю дольками одинакового размера, чтобы он пропекся равномерно.

В большой миске смешиваю картофель с оливковым маслом, солью, перцем и паприкой, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.

Выкладываю картофель на противень одним слоем и ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 30–40 минут, периодически переворачивая кусочки.

Пока картофель запекается, готовлю заправку: растапливаю сливочное масло, добавляю мелко нарезанный чеснок и половину зелени, перемешиваю. Твердый сыр натираю на крупной терке.

Когда картофель почти готов, поливаю его чесночным маслом и посыпаю сыром, возвращаю в духовку на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился. Подаю горячим, посыпав оставшейся зеленью и добавив сметану или йогурт по вкусу.

Примерное время приготовления: 45 минут.

Ранее мы писали о рецепте вкусного из сытного завтрака из лаваша.

Автор:
Александр Асташкин
Полезное
