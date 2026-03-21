Запечённая картошка с чесноком и сыром: так просто, а вкус как в ресторане

Эта запечённая картошка получается ароматной, с золотистой корочкой, расплавленным сыром и насыщенным чесночным вкусом. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наготовке".
Ингредиенты
картофель — 1 кг, твердый сыр — 200 г, чеснок — 4–5 зубчиков, свежая зелень — небольшой пучок, сливочное масло — 50 г, оливковое масло — 2–3 ст. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, паприка — 1 ч. л., сметана или йогурт — по желанию
Приготовление
Сначала мою картофель, очищаю при необходимости и нарезаю дольками одинакового размера, чтобы он пропекся равномерно.
В большой миске смешиваю картофель с оливковым маслом, солью, перцем и паприкой, тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт специями.
Выкладываю картофель на противень одним слоем и ставлю в разогретую до 200 °C духовку на 30–40 минут, периодически переворачивая кусочки.
Пока картофель запекается, готовлю заправку: растапливаю сливочное масло, добавляю мелко нарезанный чеснок и половину зелени, перемешиваю. Твердый сыр натираю на крупной терке.
Когда картофель почти готов, поливаю его чесночным маслом и посыпаю сыром, возвращаю в духовку на 5–7 минут, чтобы сыр расплавился и слегка подрумянился. Подаю горячим, посыпав оставшейся зеленью и добавив сметану или йогурт по вкусу.
Примерное время приготовления: 45 минут.
