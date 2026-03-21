Готовлю эту намазку из яиц почти каждую неделю: и на завтрак, и как закуску

Рецептом вкусной намазки на каждый день поделилась автор Дзен-канала "В саду у Валентинки".
Ингредиенты
Яйца 5 шт., сыр твердый 50–70 г, сырок плавленый 2 шт., огурец маринованный 1 шт., майонез 200 г, горчица 1–2 ч.л., чеснок 1–2 зубчика, зеленый лук, соль, перец
Приготовление
Сначала отвариваю яйца вкрутую, остужаю и нарезаю мелкими кубиками.
Твердый сыр натираю на терке (если слегка подморозить — делать это намного проще). Плавленый сырок тоже натираю или разминаю — особенно удобно, если яйца еще чуть теплые: он становится мягким и хорошо соединяется с массой.
Маринованный огурец нарезаю очень мелко — именно он добавляет яркий вкус и делает намазку по-настоящему «той самой», как в любимых салатах.
Готовлю заправку: смешиваю майонез, горчицу, добавляю чеснок, перец и немного рубленого зеленого лука. Соединяю яйца, оба вида сыра и огурец, добавляю заправку и тщательно перемешиваю до почти кремовой консистенции.
Убираю намазку в холодильник хотя бы на час — так она становится плотнее и вкус раскрывается намного ярче.
Примерное время приготовления: 10 минут.
Ранее мы писали о том, как приготовить простой салат всего за 5 минут.