Петербуржцам сообщили о сбоях при оплате парковок с «непривязанными» картами

Петербуржцам за рублем сообщили о временных трудностях с оплатой парковочных сессий.
В ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» пояснили, что при попытке оплаты через мобильный интернет могут возникнуть проблемы с использованием банковских карт, которые не привязаны к парковочному счету, в том числе через СБП.
При этом оплата с парковочного счета и с карты, привязанной в приложении «Парковки Санкт‑Петербурга», по-прежнему выполняется без сбоев.
Также для внесения платы за парковку можно воспользоваться SMS‑сервисом, приложением «Парковки России» и паркоматами.