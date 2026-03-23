Петербуржцам сообщили о сбоях при оплате парковок с «непривязанными» картами
Петербуржцам сообщили о сбоях при оплате парковок с «непривязанными» картами

Опубликовано: 23 марта 2026 11:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Петербуржцам за рублем сообщили о временных трудностях с оплатой парковочных сессий.

В ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга» пояснили, что при попытке оплаты через мобильный интернет могут возникнуть проблемы с использованием банковских карт, которые не привязаны к парковочному счету, в том числе через СБП.

При этом оплата с парковочного счета и с карты, привязанной в приложении «Парковки Санкт‑Петербурга», по-прежнему выполняется без сбоев.

Также для внесения платы за парковку можно воспользоваться SMS‑сервисом, приложением «Парковки России» и паркоматами.

Автор:
Юлия Аликова
