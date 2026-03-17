Трачу всего 5 минут на нарезку и получаю этот простой салат: выручает, когда нет времени на готовку

Этот салат — настоящая находка, когда нужно быстро накрыть на стол. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Мама готовит".
Ингредиенты
огурец — 1 шт., фасоль консервированная — 400 г, крабовые палочки — 200 г, зелёный лук — 2 пера, майонез или сметана — по вкусу.
Приготовление
Сначала я нарезаю свежий огурец соломкой. Если кожица плотная, можно её снять — так салат получится нежнее. Затем открываю банку фасоли, сливаю всю жидкость и добавляю фасоль в миску.
Крабовые палочки заранее размораживаю и нарезаю соломкой. Они придают салату мягкость и лёгкий морской вкус. Зелёный лук мелко нарезаю.
Теперь просто соединяю все ингредиенты в глубокой миске, добавляю немного майонеза или сметаны и аккуратно перемешиваю.
Важно не переборщить с заправкой — салат должен оставаться лёгким и свежим.
Примерное время приготовления: 5-10 минут.
