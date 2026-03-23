Кто был тренером у Алексея Ягудина?

Алексей Ягудин за свою карьеру работал с двумя тренерами — Александром Майоровым и Алексеем Мишиным, а позже — с Татьяной Тарасовой. Каждый из них сыграл ключевую роль в его становлении как олимпийского чемпиона.

Александр Майоров

Александр Майоров — первый тренер Алексея Ягудина. Он работал с фигуристом на протяжении восьми лет, с 4 до 12 лет. Майоров — советский мастер спорта, ученик Алексея Мишина.

В 1992 году Майоров переехал в Швецию, и Ягудин перешёл к другому наставнику.

Алексей Мишин

После ухода Майорова Ягудин начал тренироваться у Алексея Мишина — легендарного тренера, заслуженного тренера СССР и России. Мишин работал с Ягудиным с 1992 года. Под его руководством фигурист начал набирать значимые очки ещё в юниорском возрасте.

В 13 лет Ягудин занял четвёртое место на чемпионате мира среди юниоров, что сделало его заметной фигурой на международной арене. В 1996 году он победил на юниорском мировом первенстве в Брисбене, опередив японца Такеси Хонду. В 1998 году Ягудин стал чемпионом Европы и мира.

Однако в том же 1998 году фигурист решил сменить тренера. По его словам, в группе Мишина появился Евгений Плющенко, и Ягудин считал, что тренер больше внимания уделяет молодому сопернику, хотя сам Ягудин на тот момент регулярно обыгрывал Плющенко. Мишин, в свою очередь, был известен строгим подходом и не терпел возражений, что также могло стать причиной ухода Ягудина.

В 1998 году Алексей Ягудин перешёл к Татьяне Тарасовой — заслуженному тренеру СССР, легенде фигурного катания. Она работала с ним в США.

Под руководством Тарасовой Ягудин завоевал золото на шести чемпионатах мира среди профессионалов и стал чемпионом мира в 1999 году, получив максимальные оценки за технику выполнения тулупа. В 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он одержал триумфальную победу, а его программы «Человек в железной маске» и «Зима» были признаны одними из лучших в истории мужского одиночного катания.

