Татьяна Тарасова

Тяжелый интерьер под стать ее характеру.
Ее называли хрустальной худышкой.
Спортсмен рассказал всю правду 20-летней давности.
Причиной могли стать несколько факторов.
История повторяется.
Тренер не смогла промолчать.
Спортсменка приняла скоропалительное решение.
Фигуристка сделала осознанный выбор.
Американский журналист отправил фигуристку к психотерапевту.
Тренер практически переехала туда.
Заслуженный тренер СССР улетела к друзьям в США.
Фигурист обещал вернуться на лед, но так и не сдержал своего слова.
Заслуженный тренер пообещала не посещать каток на чужбине.
Заслуженный тренер не стала скрывать своего места пребывания.
Картина снискала большой успех среди зрителей, хотя довольны были не все.
С 2019 года фигуристка исключила соревновательный аспект из своего катания.
Депутатские обязанности оказываются по плечу далеко не всем.
Авторитетный тренер намекнула, что ее могут заинтересовать не только воспитанники Плющенко.
Заслуженный тренер нашей страны никак не может забыть некрасивое поведение актера.
Талантливые спортсмены стремились за океан, чтобы продолжить карьеру.