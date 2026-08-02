Татьяна Тарасова

Когда слово весит больше медали
Алексей Ягудин работал с тремя тренерами — Александром Майоровым, Алексеем Мишиным и Татьяной Тарасовой.
Эта новость стала неожиданностью для многих болельщиков, с нетерпением ожидавших встречи двух легендарных фигуристов на одном льду.
Тренер практически переехала туда.
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В последнее время все чаще появляются новости об ухудшении самочувствия тренера