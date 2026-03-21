Дешевле Таиланда и красивее Мальдив: бирюзовая вода и чистые пляжи – россиянам открыли райский остров – влюбляет с первого взгляда

Россиянам рассказали о райском местечке, которое прославилось чистейшими пляжами, бирюзовым морем и нетронутой природой. При этом стоимость отдыха ненамного дороже, чем в Турции и несколько дешевле, чем в Таиланде. О каком курорте идет речь, уточнили на профильном портале "Турпром".
По словам турэкспертов, речь идет о вьетнамском острове Кондао. Это курорт, где можно насладиться тишиной, чистейшим морем и настоящей экзотикой. В отличие от шумных и довольно грязных Нячанга и Фукуока этот остров действительно можно назвать райским.
Кондао находится на юге Вьетнама и представляет собой архипелаг из 16 островов. На протяжении долгого времени его воспринимали только как место, где находилась тюрьма для политзаключенных.
Но сегодня Кондао интересен не только как историческая достопримечательность, но и как райское местечко для путешественников, которые хотят спокойного отдыха на чистейших пляжах.
Кондао – буквально глоток свежего воздуха после шумных Фукуока и Нячанга. Здесь не так много отдыхающих, что очень важно для любителей тишины. Большая часть курорта представляет собой национальный парк, где обитают редкие виды животных и растений. Он находится под охраной государства
Белоснежные пляжи и кристально чистое море с бирюзовой водой покоряют с первого взгляда. Здесь можно отдохнуть душой и побыть наедине с природой.
Стоимость путевок при этом не очень высокая. Тур на двоих на 8 ночей с вылетом из Москвы обойдется в 275 000 рублей. При этом размещение предлагается в приличной 4-звездочной гостинице.
