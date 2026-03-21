Вывожу отеки с лица с помощью двух ложек – а морщины разглаживаются без ботокса: простой метод лимфодренажа Полезное
Идеальный ПП-торт, который позволяют себе есть даже известные модели – готовится полчаса Полезное
В конце марта антуриуму – важнее воды: 1 шт. в воду – и алые "паруса" лезут без продыху как угорелые, один за другим Полезное
Не эклеры, а проще и вкуснее: Готовлю классный десерт-рулет из заварного теста за 30 минут Полезное
Россиянка решилась на эксперимент – съездила в Европу: местные сказали всю правду в лицо Полезное
Дешевле Таиланда и красивее Мальдив: бирюзовая вода и чистые пляжи – россиянам открыли райский остров – влюбляет с первого взгляда

Опубликовано: 21 марта 2026 20:34
 Проверено редакцией
Назван бюджетный и немноголюдный курорт 

Россиянам рассказали о райском местечке, которое прославилось чистейшими пляжами, бирюзовым морем и нетронутой природой. При этом стоимость отдыха ненамного дороже, чем в Турции и несколько дешевле, чем в Таиланде. О каком курорте идет речь, уточнили на профильном портале "Турпром".

По словам турэкспертов, речь идет о вьетнамском острове Кондао. Это курорт, где можно насладиться тишиной, чистейшим морем и настоящей экзотикой. В отличие от шумных и довольно грязных Нячанга и Фукуока этот остров действительно можно назвать райским.

Кондао находится на юге Вьетнама и представляет собой архипелаг из 16 островов. На протяжении долгого времени его воспринимали только как место, где находилась тюрьма для политзаключенных.

Но сегодня Кондао интересен не только как историческая достопримечательность, но и как райское местечко для путешественников, которые хотят спокойного отдыха на чистейших пляжах.

Кондао – буквально глоток свежего воздуха после шумных Фукуока и Нячанга. Здесь не так много отдыхающих, что очень важно для любителей тишины. Большая часть курорта представляет собой национальный парк, где обитают редкие виды животных и растений. Он находится под охраной государства

Белоснежные пляжи и кристально чистое море с бирюзовой водой покоряют с первого взгляда. Здесь можно отдохнуть душой и побыть наедине с природой.

Стоимость путевок при этом не очень высокая. Тур на двоих на 8 ночей с вылетом из Москвы обойдется в 275 000 рублей. При этом размещение предлагается в приличной 4-звездочной гостинице.

Ранее мы сообщали, какой курорт России покорил туристов чистыми пляжами, спокойствием и доступными ценами.

Автор:
Ольга Зайцева
