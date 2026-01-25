Городовой / Полезное / Наминаю манку без молочка и сахара: пресная с курочкой улетает быстрее, чем релоканты в Тбилиси
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни Полезное
Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне Город
Чем отличается московское метро от питерского? Вопросы о Петербурге
Убираю постельное белье и ловлю удачу: вот хитрый трюк, чтобы РЖД не грабили вас до отпуска Полезное
Загадочное прощание: Матео Кассьерра ушёл из «Зенита» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Наминаю манку без молочка и сахара: пресная с курочкой улетает быстрее, чем релоканты в Тбилиси

Опубликовано: 25 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
манка с курочкой
Наминаю манку без молочка и сахара: пресная с курочкой улетает быстрее, чем релоканты в Тбилиси
Фото: Городовой.ру

Куриная грудка с гречкой или рисом — классика, которая может наскучить. Для разнообразия попробуйте приготовить курицу с манной крупой. Это быстрое и сытное блюдо станет отличным вариантом для полноценного обеда.

Ингредиенты

  • Куриное филе — 400 г
  • Манная крупа — 100 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Масло растительное — 2-3 ст. ложки
  • Сушёные травы (прованские, орегано) — 1 ч. ложка
  • Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
  • Вода или бульон — 200-250 мл

Приготовление

Шаг 1. Обжарка курицы. Куриное филе нарежьте средними кубиками. Обжарьте на хорошо разогретом масле до лёгкой румяной корочки, около 5-7 минут.

Шаг 2. Овощи. Добавьте к курице мелко нарезанный лук, обжаривайте ещё 3 минуты. Затем положите измельчённый чеснок и помидор, нарезанный мелкими кубиками. Тушите всё вместе на медленном огне 5 минут.

Шаг 3. Манка. Всыпьте в сковороду манку, добавьте сушёные травы, соль и перец. Всё быстро перемешайте. Аккуратно влейте горячую воду или бульон, чтобы жидкость покрыла смесь.

Шаг 4. Тушение. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы манка не пригорела и равномерно набухла. Когда крупа впитает всю жидкость и станет мягкой, блюдо готово. Подавайте горячим.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью