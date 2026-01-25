Наминаю манку без молочка и сахара: пресная с курочкой улетает быстрее, чем релоканты в Тбилиси

Куриная грудка с гречкой или рисом — классика, которая может наскучить. Для разнообразия попробуйте приготовить курицу с манной крупой. Это быстрое и сытное блюдо станет отличным вариантом для полноценного обеда.
Ингредиенты
- Куриное филе — 400 г
- Манная крупа — 100 г
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт.
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Масло растительное — 2-3 ст. ложки
- Сушёные травы (прованские, орегано) — 1 ч. ложка
- Соль, перец чёрный молотый — по вкусу
- Вода или бульон — 200-250 мл
Приготовление
Шаг 1. Обжарка курицы. Куриное филе нарежьте средними кубиками. Обжарьте на хорошо разогретом масле до лёгкой румяной корочки, около 5-7 минут.
Шаг 2. Овощи. Добавьте к курице мелко нарезанный лук, обжаривайте ещё 3 минуты. Затем положите измельчённый чеснок и помидор, нарезанный мелкими кубиками. Тушите всё вместе на медленном огне 5 минут.
Шаг 3. Манка. Всыпьте в сковороду манку, добавьте сушёные травы, соль и перец. Всё быстро перемешайте. Аккуратно влейте горячую воду или бульон, чтобы жидкость покрыла смесь.
Шаг 4. Тушение. Накройте сковороду крышкой и тушите на медленном огне 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы манка не пригорела и равномерно набухла. Когда крупа впитает всю жидкость и станет мягкой, блюдо готово. Подавайте горячим.