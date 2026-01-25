Главное правило дизайна я ухватил за 5 секунд: никаких излишеств, только свет. Мой старый потолок выглядел как привет из двухтысячных

Распространенное мнение о том, что натяжные потолки вышли из моды, оказывается, лишь отчасти отражает реальность. Дизайнерское сообщество пересмотрело подход к этому элементу интерьера, сместив акценты с броскости на функциональность и минимализм.

Андрей Радаев, дизайнер и председатель комиссии Опоры России по дизайну и архитектуре, объясняет порталу «Городовой», какие решения сегодня определяют тренды в оформлении потолочного пространства.

Трансформация натяжных полотен: от глянца к матовости

По словам эксперта, натяжные потолки не исчезли, но их облик претерпел значительные изменения. Глянцевые белые полотна, увенчанные рядами точечных светильников, действительно “воспринимаются как вчерашний день”.

Современный тренд отдает предпочтение матовым натяжным потолкам. Они не только визуально неотличимы от идеально выровненной штукатурки, но и имеют ряд практических преимуществ.

Эти конструкции “стоят дешевле и монтируются быстрее”, сочетая эстетику с практичностью.

Гипсокартон — рабочая лошадка для геометрии

Несмотря на разговоры о закате, гипсокартон сохраняет свои позиции в арсенале дизайнеров. Однако его роль изменилась.

"Да, многоуровневые конструкции с волнами и кругами — это привет из двухтысячных. Но гипсокартон незаменим, когда нужно создать чистую архитектурную геометрию: скрытые карнизы для штор, ниши для встроенной подсветки, парящий эффект с LED-лентой по периметру”.

Гипсокартон позволяет гармонично интегрировать потолок со стенами, формируя переходы уровней там, где это “оправдано функционально — например, выделить зону кухни в студии”.

Лаконичность как главное правило

Ключевое правило современного дизайна потолков, по мнению Радаева, — это отказ от излишеств. Акцент сместился с декоративности на работу с пространством и светом.

Дизайнер формулирует основной принцип так:

“Главное правило сегодня — лаконичность: никаких декоративных излишеств, только работа с пространством и светом”.

Индустриальный шик и бесшовные премиальные решения

Для помещений с большой высотой открываются совершенно иные горизонты. Здесь активно внедряется индустриальный стиль, где “открытые потолки с видимыми коммуникациями” становятся декоративным элементом.

В сегменте премиум-дизайна набирает популярность микроцемент. Этот материал позволяет добиться уникального визуального эффекта:

“эффект единого пространства, когда стены переходят в потолок без видимых границ”.

Такое бесшовное решение создает ощущение цельности и дороговизны интерьера, становясь актуальной альтернативой традиционным потолочным покрытиям.

