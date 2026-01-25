Когда менял названия Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург менял название трижды, а историческое имя городу вернули в 1991 году.
Когда переименовали город?
Первое имя города было Санкт-Питербурх (на голландский манер). Позже закрепилась форма Санкт- Петербург. Его город носил с момента основания Петром I в 1703 году.
В 1914 году в разгар Первой мировой войны, на волне антинемецких настроений, город переименовали в Петроград.
В 1924 году после смерти В. И. Ленина город стал Ленинградом. Под этим именем он пережил блокаду и вошёл в историю как город-герой.
12 июня 1991 года прошёл референдум: 54 % горожан высказались за возвращение исторического названия. 6 сентября указом Президиума Верховного Совета РСФСР город вновь стал Санкт- Петербургом.
Так что если говорить точно: последнее переименование — из Ленинграда в Санкт-Петербург — состоялось 6 сентября 1991 года.