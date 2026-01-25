Городовой / Вопросы о Петербурге / Когда менял названия Санкт-Петербург?
Когда менял названия Санкт-Петербург?

Опубликовано: 25 января 2026 14:10
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург
Когда менял названия Санкт-Петербург?
Городовой ру

Санкт-Петербург менял название трижды, а историческое имя городу вернули в 1991 году.

Когда переименовали город?

Первое имя города было Санкт-Питербурх (на голландский манер). Позже закрепилась форма Санкт- Петербург. Его город носил с момента основания Петром I в 1703 году.

В 1914 году в разгар Первой мировой войны, на волне антинемецких настроений, город переименовали в Петроград.

В 1924 году после смерти В. И. Ленина город стал Ленинградом. Под этим именем он пережил блокаду и вошёл в историю как город-герой.

12 июня 1991 года прошёл референдум: 54 % горожан высказались за возвращение исторического названия. 6 сентября указом Президиума Верховного Совета РСФСР город вновь стал Санкт- Петербургом.

Так что если говорить точно: последнее переименование — из Ленинграда в Санкт-Петербург — состоялось 6 сентября 1991 года.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
