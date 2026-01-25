Городовой / Город / Почему питерские улицы не зарастают сугробами: раскрыта тайна 400 железных «дворников»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни Полезное
Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне Город
Чем отличается московское метро от питерского? Вопросы о Петербурге
Убираю постельное белье и ловлю удачу: вот хитрый трюк, чтобы РЖД не грабили вас до отпуска Полезное
Загадочное прощание: Матео Кассьерра ушёл из «Зенита» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Почему питерские улицы не зарастают сугробами: раскрыта тайна 400 железных «дворников»

Опубликовано: 25 января 2026 14:58
 Проверено редакцией
Почему питерские улицы не зарастают сугробами: раскрыта тайна 400 железных «дворников»
Почему питерские улицы не зарастают сугробами: раскрыта тайна 400 железных «дворников»
Городовой ру

В северной столице на улицы выведено свыше 400 специальных автомобилей для поддержания порядка после снегопада. Эти машины занимаются очисткой городских дорог и тротуаров от выпавшего снега. Работы по уборке проводятся целенаправленно, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.

Синоптик Александр Колесов отметил, что понижение температуры в Петербурге продержится до наступления вторника. После этого, по его словам, ожидается очередной обильный снегопад. Горожанам предстоит вновь столкнуться с ухудшением погодных условий в ближайшие дни.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью