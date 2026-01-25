Почему питерские улицы не зарастают сугробами: раскрыта тайна 400 железных «дворников»

В северной столице на улицы выведено свыше 400 специальных автомобилей для поддержания порядка после снегопада. Эти машины занимаются очисткой городских дорог и тротуаров от выпавшего снега. Работы по уборке проводятся целенаправленно, чтобы обеспечить комфортное передвижение по городу.
Синоптик Александр Колесов отметил, что понижение температуры в Петербурге продержится до наступления вторника. После этого, по его словам, ожидается очередной обильный снегопад. Горожанам предстоит вновь столкнуться с ухудшением погодных условий в ближайшие дни.
