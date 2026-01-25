Городовой / Город / Загадочное прощание: Матео Кассьерра ушёл из «Зенита»
Опубликовано: 25 января 2026 15:54
 Проверено редакцией
Загадочное прощание: Матео Кассьерра ушёл из «Зенита»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Матео Кассьерра, выступавший за футбольный клуб «Зенит», сообщил в социальной сети о своем уходе из России и отметил, что прощается с клубом из Санкт-Петербурга. В своем обращении он выразил признательность за время, проведённое в стране:

«Я хочу поблагодарить клуб и Россию за все эти годы, когда меня и мою семью принимали с такой теплотой. Я хочу попрощаться и поблагодарить руководство, товарищей по команде, тренерский штаб и медицинский персонал, а особенно всех болельщиков за то тёплое отношение, которое они всегда мне оказывали. Я ухожу, но всегда буду болеть за „Зенит“», — написал футболист.

Кассьерра перешёл в «Зенит» в июле 2022 года. В текущем сезоне он провёл на поле 16 матчей, отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Автор:
Юлия Аликова
Город
