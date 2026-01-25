Невролог: забудьте гаджеты в перерывах — иначе стресс от дедлайнов только растёт

В период высокой загруженности чередование работы и коротких перерывов может способствовать снижению стресса. Об этом рассказала врач-невролог Мария Лавренова, представляющая клинику Atribeaute. Она выделила строгий распорядок времени как один из действенных способов предотвращения переутомления.
Лавренова советует разделять рабочие задачи и периодически делать короткие паузы, при этом полностью исключая электронные устройства во время отдыха. Для расслабления, по её словам, лучше выполнять простые действия в быту. Она объяснила:
«Это снижает уровень возбуждения, накопление усталости и раздражительности. В моменты переключения важно обходиться без гаджетов, потому что их использование — не отдых, а смена одного вида стимуляции на другой».
Эксперт рекомендует основную работу за компьютером планировать на первую половину дня, по возможности уменьшая её после 16–17 часов. С точки зрения врача, яркое освещение экранов может препятствовать выработке мелатонина, что негативно отражается на суточных биоритмах и, как следствие, ухудшает сон. Среди других полезных советов — регулярные прогулки днём, стабильный распорядок ночного отдыха и короткий дневной перерыв длительностью не более получаса.
