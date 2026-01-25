Городовой / Город / Невролог: забудьте гаджеты в перерывах — иначе стресс от дедлайнов только растёт
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Шоколад растопил, добавил масло — и вот оно. Этот десерт с орехами подойдет к чаю: полезно, вкусно, без всякой возни Полезное
Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне Город
Чем отличается московское метро от питерского? Вопросы о Петербурге
Убираю постельное белье и ловлю удачу: вот хитрый трюк, чтобы РЖД не грабили вас до отпуска Полезное
Загадочное прощание: Матео Кассьерра ушёл из «Зенита» Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Невролог: забудьте гаджеты в перерывах — иначе стресс от дедлайнов только растёт

Опубликовано: 25 января 2026 15:30
 Проверено редакцией
Невролог: забудьте гаджеты в перерывах — иначе стресс от дедлайнов только растёт
Невролог: забудьте гаджеты в перерывах — иначе стресс от дедлайнов только растёт
Городовой ру

В период высокой загруженности чередование работы и коротких перерывов может способствовать снижению стресса. Об этом рассказала врач-невролог Мария Лавренова, представляющая клинику Atribeaute. Она выделила строгий распорядок времени как один из действенных способов предотвращения переутомления.

Лавренова советует разделять рабочие задачи и периодически делать короткие паузы, при этом полностью исключая электронные устройства во время отдыха. Для расслабления, по её словам, лучше выполнять простые действия в быту. Она объяснила:

«Это снижает уровень возбуждения, накопление усталости и раздражительности. В моменты переключения важно обходиться без гаджетов, потому что их использование — не отдых, а смена одного вида стимуляции на другой».

Эксперт рекомендует основную работу за компьютером планировать на первую половину дня, по возможности уменьшая её после 16–17 часов. С точки зрения врача, яркое освещение экранов может препятствовать выработке мелатонина, что негативно отражается на суточных биоритмах и, как следствие, ухудшает сон. Среди других полезных советов — регулярные прогулки днём, стабильный распорядок ночного отдыха и короткий дневной перерыв длительностью не более получаса.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью