Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне

25 января в Санкт-Петербурге сохраняется влияние высотного антициклона, центр которого расположен над Поволжьем. Такой метеорологической обстановкой объясняется преобладание облачности с отдельными просветами. В некоторых районах ожидаются слабые осадки в виде лёгкого снега.
Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», уточнил, что столбики термометров в городе будут показывать от минус 9 до минус 11 градусов. По области температура может опускаться до минус 14 градусов. Ветер прогнозируется южный, несильный, не выше 6 метров в секунду.
Несмотря на наблюдающееся снижение атмосферного давления, оно по-прежнему останется выше обычных значений и достигнет 765 миллиметров ртутного столба. На начало следующей недели синоптики ожидают небольшое количество снега. Ночные температуры в понедельник ожидаются на уровне минус 15–17 градусов, днём потеплеет до минус 10–12.
О наступлении морозной погоды в городе сообщалось ранее в местных новостях. Жители активно обсуждают в соцсетях резкое похолодание. Власти города и коммунальные службы держат ситуацию под контролем.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».