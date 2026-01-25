Городовой / Город / Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне
Морозная ловушка: почему петербуржцам рано мечтать о весне

Опубликовано: 25 января 2026 16:30
 Проверено редакцией
25 января в Санкт-Петербурге сохраняется влияние высотного антициклона, центр которого расположен над Поволжьем. Такой метеорологической обстановкой объясняется преобладание облачности с отдельными просветами. В некоторых районах ожидаются слабые осадки в виде лёгкого снега.

Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды «Фобос», уточнил, что столбики термометров в городе будут показывать от минус 9 до минус 11 градусов. По области температура может опускаться до минус 14 градусов. Ветер прогнозируется южный, несильный, не выше 6 метров в секунду.

Несмотря на наблюдающееся снижение атмосферного давления, оно по-прежнему останется выше обычных значений и достигнет 765 миллиметров ртутного столба. На начало следующей недели синоптики ожидают небольшое количество снега. Ночные температуры в понедельник ожидаются на уровне минус 15–17 градусов, днём потеплеет до минус 10–12.

О наступлении морозной погоды в городе сообщалось ранее в местных новостях. Жители активно обсуждают в соцсетях резкое похолодание. Власти города и коммунальные службы держат ситуацию под контролем.

Юлия Аликова
