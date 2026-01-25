Скрытые ловушки воспитания: почему даже самые заботливые родители оступаются

Марина Май, руководитель образовательных центров «Арт Академия – Академия отличий» и специалист по раннему развитию, рассказала о том, что ошибки, допускаемые на этапе формирования начальных навыков, часто дают о себе знать только к трёхлетнему или четырёхлетнему возрасту. Она считает самой частой проблемой стремление родителей сосредотачиваться в первую очередь на пополнении запаса знаний, забывая о необходимости помогать ребёнку приобретать практические умения. Такой подход проявляется особенно ярко при поступлении в начальную школу.

Многие взрослые оценивают готовность к школе по умению читать по слогам, знанию алфавита и способности считать до ста. Эти показатели воспринимаются как залог успеха, однако с началом обучения нередко возникают такие трудности, как нежелание слушаться, усталость, боязнь ошибок, неуверенность в коллективе и растерянность при решении нестандартных задач. Родители порой долго не могут понять, почему появляются именно такие сложности.

Проблема в том, что многие ошибки раннего развития становятся заметны не сразу. Они становятся видны не в три-четыре года. Они «вылезают» именно в начальной школе, когда от ребёнка начинают ждать самостоятельности, внимания и внутренней собранности, — уточнила Май.

По её словам, нередко встречается и такое заблуждение: большое внимание уделяется чтению, письму и счёту, а такие навыки, как умение слышать и следовать инструкциям, сохранять внимание на протяжении 15–20 минут, работать в заданном ритме, остаются без должного внимания. При индивидуальных занятиях взрослый всегда рядом и может подстроиться, повторить, разъяснить. В условиях школьного класса учитель работает со всем коллективом, поэтому отдельно заниматься с каждым ребёнком у него нет возможности.

Марина Май обращает внимание и на другой частый просчёт — чрезмерное руководство ребёнком. Если малыша постоянно поощряют к послушанию, направляют и подсказывают, он привыкает, что решения принимают за него. Впоследствии ребёнок ожидает указаний буквально во всём: боится проявлять инициативу, теряется при встрече с новыми заданиями.

Внешне он может выглядеть послушным и старательным, что очень удобно, но внутри у него не формируется навык принятия решений. В школе это проявляется очень просто: он ждёт, что ему скажут, с чего начать, боится сделать шаг сам, теряется, если задание непривычное, — пояснила эксперт.

Третьей распространённой ошибкой она называет попытки строить занятия по школьному принципу для совсем маленьких детей. Когда от дошкольников требуют такой же дисциплины, как от учеников начальных классов, это приводит к быстрой утрате интереса и переутомлению. Подготовительные курсы с привычной школьной рассадкой за партами вредят: формально маленькие ученики могут выдерживать подобный формат, но внутренний ресурс расходуется слишком быстро, и в начальной школе наступает усталость и потеря мотивации.

Важной проблемой педагог считает подмену содержания полезных занятий их формальным выполнением: к примеру, упражнения в виде карточек и приложений, от которых требуется только выбрать ответ, создают видимость развития. В результате дети не учатся думать и прикладывать усилия, а привыкают к немедленному результату. В дальнейшем это мешает адаптироваться к учебному процессу, где требуются старание и настойчивость.

Отдельное значение Марина Май придаёт умению ребёнка справляться с неудачами. Если стараются оградить его от ошибок и промахов, при первом же затруднении в учёбе или замечании учителя ребёнок воспринимает это слишком остро. Проблема заключается не в слабости, а в отсутствии опыта выхода из сложных ситуаций.

Эксперт подчёркивает, что начальная школа не вызывает у детей новые проблемы, а лишь обнаруживает недоработки в их предыдущем развитии. По её мнению, задача родителей – развивать у ребёнка не только знания, но и такие качества, как внимание, самостоятельность, готовность слушать и доводить начатое до конца. В этом случае школьный этап станет для него не источником тревоги, а обычной ступенью взросления.

