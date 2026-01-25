Какое расстояние от Санкт-Петербурга до Хабаровска?

Расстояние от Санкт-Петербурга до Хабаровска составляет около 9 000 км по автомобильным дорогам. По прямой линии (воздушное расстояние) — примерно 6 200 км. Это огромное расстояние, которое можно преодолеть разными способами — на самолёте, поезде или автомобиле.

Как добраться от Питера до Хабаровска?

Самый быстрый способ добраться из Санкт-Петербурга в Хабаровск — авиаперелёт. Прямые рейсы выполняются из аэропорта Пулково (LED) в аэропорт Хабаровск-Новый (KHV). Время в пути составляет в среднем 10–12 часов. Стоимость билетов варьируется в зависимости от авиакомпании, даты вылета и условий бронирования. В январе 2026 года цены начинались от 17 000 рублей.

Прямых поездов из Санкт-Петербурга в Хабаровск нет. Потребуется пересадка (как правило, в крупных городах, например, в Кирове, Балезино или Нерехте). Обычно маршрут включает несколько составов и может занять 6–7 дней. Стоимость билетов зависит от класса вагона и конкретного маршрута. В 2025 году цены начинались примерно от 19 000 рублей.

Поездка на машине — самый длительный вариант. Приблизительное время в пути — 5–6 дней при непрерывном движении со средней скоростью около 70 км/ч без остановок.

Выбор способа зависит от ваших предпочтений: срочности, бюджета, желания увидеть по пути другие города или просто быстро добраться до пункта назначения.

