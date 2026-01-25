Городовой / Город / Сентябрьский квест: как один-единственный QR-код изменит ваши банковские переводы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Смешиваю тертый картофель с этим овощем, спустя пол часа зову семью на вкуснейшие драники Полезное
Неожиданный подвох: как покупка машины с рук через маркетплейс может обернуться сюрпризом без радости Город
Лысеем по-новому: какие тайные враги скрыто портят вашу шевелюру Город
В квартиру могут прописать без твоего разрешения: вот три лазейки, которые заставят собственника молчать Полезное
В школьной столовой №575 Петербурга повар с открытым туберкулёзом кормил детей Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Сентябрьский квест: как один-единственный QR-код изменит ваши банковские переводы

Опубликовано: 25 января 2026 18:57
 Проверено редакцией
Сентябрьский квест: как один-единственный QR-код изменит ваши банковские переводы
Сентябрьский квест: как один-единственный QR-код изменит ваши банковские переводы
Global Look Press / IMAGO/Michael Bihlmayer / www.imago-images.de

С 1 сентября этого года российские банки переходят на обязательное использование единого QR-кода при осуществлении любых денежных переводов. Этот шаг стал результатом письма первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина, адресованного заместителю главы комитета Госдумы по экономической политике Михаилу Делягину. Такая информация размещена в официальном сообщении.

В письме Центрального банка отмечается, что согласованное применение единого платежного кода направлено на развитие конкуренции, повышение удобства расчетов для граждан и бизнеса, а также на создание единой инфраструктуры.

«С 1 сентября 2026 года все кредитные организации обязаны будут использовать универсальный код при любых платежах, осуществляемых через QR», — говорится в документе.

Запуск новой схемы связан с задачей повысить удовлетворённость клиентов и предоставить россиянам больше возможностей для выбора при оплате. Представители Центрального банка считают, что появление удобной альтернативы банковским картам способно изменить соотношение между безналичными способами оплаты и снизить издержки участников рынка.

«Развитие платежного рынка и доступных для граждан способов оплаты будет создавать условия для снижения объемов операций по картам и выравнивания расходов торгово-сервисных предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса», — пояснили в Центробанке.

С принятием нового решения порядок оплаты в торговых точках также претерпит изменения. Покупателям будут демонстрировать лишь один универсальный QR-код, который действует на общей для всех организаций системе. Прежде на кассе можно было увидеть как универсальный, так и различные варианты банковских QR-кодов.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью