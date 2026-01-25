Сентябрьский квест: как один-единственный QR-код изменит ваши банковские переводы

С 1 сентября этого года российские банки переходят на обязательное использование единого QR-кода при осуществлении любых денежных переводов. Этот шаг стал результатом письма первого заместителя председателя Центробанка Дмитрия Тулина, адресованного заместителю главы комитета Госдумы по экономической политике Михаилу Делягину. Такая информация размещена в официальном сообщении.

В письме Центрального банка отмечается, что согласованное применение единого платежного кода направлено на развитие конкуренции, повышение удобства расчетов для граждан и бизнеса, а также на создание единой инфраструктуры.

«С 1 сентября 2026 года все кредитные организации обязаны будут использовать универсальный код при любых платежах, осуществляемых через QR», — говорится в документе.

Запуск новой схемы связан с задачей повысить удовлетворённость клиентов и предоставить россиянам больше возможностей для выбора при оплате. Представители Центрального банка считают, что появление удобной альтернативы банковским картам способно изменить соотношение между безналичными способами оплаты и снизить издержки участников рынка.

«Развитие платежного рынка и доступных для граждан способов оплаты будет создавать условия для снижения объемов операций по картам и выравнивания расходов торгово-сервисных предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса», — пояснили в Центробанке.

С принятием нового решения порядок оплаты в торговых точках также претерпит изменения. Покупателям будут демонстрировать лишь один универсальный QR-код, который действует на общей для всех организаций системе. Прежде на кассе можно было увидеть как универсальный, так и различные варианты банковских QR-кодов.

