В школьной столовой №575 Петербурга повар с открытым туберкулёзом кормил детей

В одном из учебных заведений на севере Петербурга у сотрудницы кухни была обнаружена активная стадия туберкулёза. Об этом стало известно после сообщений родителей учащихся, которые выразили озабоченность ситуацией через социальные сети. По их словам, женщина продолжала работать в буфете, несмотря на заболевание.
После того как факт заболевания был подтверждён, учащихся старших классов пригласили пройти рентгенографическое обследование, а детям с первого по восьмой класс провели кожную пробу. Итоги этих медицинских осмотров родителям не сообщили, а ограничительные меры в учебном заведении не вводили.
Журналисты обратились с запросами к представителям районной власти и городского медицинского ведомства с просьбой разъяснить ситуацию.
