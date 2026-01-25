Осторожно: новые уловки мошенников — обещают "живой WhatsApp*"

В первые недели наступившего года зафиксирован заметный всплеск мошеннических действий, направленных на пользователей одного из популярных мессенджеров. Злоумышленники массово рассылают сообщения в виде коротких текстов и писем по электронной почте, убеждая установить поддельные или якобы обновлённые версии программы. При переходе по подобным ссылкам пользователь попадает на вредоносные сайты, созданные для хищения личной и платёжной информации.
Об этом рассказали представители Управления по борьбе с компьютерными преступлениями в Петербурге и Ленинградской области. Эксперты предупреждают, что установка неофициального приложения приводит к заражению мобильного устройства. В результате мошенники могут получить полный доступ к смартфону, в том числе к персональным данным пользователя и его финансам.
Число атак, зарегистрированных только за январь, составляет многие тысячи. Учитывая введённые в России ограничения на работу данного мессенджера, специалисты ожидают дальнейшего роста подобных случаев. Чтобы обезопасить себя, важно следовать ряду рекомендаций:
- Не переходите по сомнительным ссылкам из писем и сообщений, даже если их отправил знакомый;
- Не устанавливайте приложения и обновления из источников, помимо официальных магазинов App Store и Google Play;
- Не передавайте никому коды из сообщений, личные данные и данные банковских карт.
Обновления мессенджера официально размещаются только в проверенных магазинах приложений, — подчеркнули в пресс-службе.
