Пять тысяч будущих мам-студенток получат помощь: Соцфонд сломал стереотипы

В России пятитысячная группа студенток, получающих образование очно, получила одобрение на выплату пособия, связанного с беременностью и родами. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Такое заявление прозвучало в интервью для одного из информационных агентств.
Для оформления пособия обучающиеся могут воспользоваться порталом государственных услуг либо обратиться в отделения Социального фонда лично. В начале этого года размер данного пособия увеличился и теперь превышает 96 тысяч рублей.
