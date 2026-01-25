Городовой / Город / Пять тысяч будущих мам-студенток получат помощь: Соцфонд сломал стереотипы
Пять тысяч будущих мам-студенток получат помощь: Соцфонд сломал стереотипы

Опубликовано: 25 января 2026 15:09
В России пятитысячная группа студенток, получающих образование очно, получила одобрение на выплату пособия, связанного с беременностью и родами. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России. Такое заявление прозвучало в интервью для одного из информационных агентств.

Для оформления пособия обучающиеся могут воспользоваться порталом государственных услуг либо обратиться в отделения Социального фонда лично. В начале этого года размер данного пособия увеличился и теперь превышает 96 тысяч рублей.

Юлия Аликова
