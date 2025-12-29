От суда — в конспекты: «Дело Долиной» войдёт в учебные программы юрфаков

В учебных программах юридических факультетов российских вузов появится разбор дела о продаже квартиры Ларисы Долиной в Москве.
Об этом сообщила РИА Новости Татьяна Краснова, руководитель кафедры правовой охраны окружающей среды Санкт-Петербургского государственного университета.
Она подчеркнула, что данный случай будет рассмотрен в рамках магистерских курсов, посвящённых недвижимости, вопросам семейного и гражданского права, а также гражданскому и арбитражному процессу.
К обсуждению темы подключились и преподаватели, и студенты. На занятиях по гражданскому праву будущие юристы анализировали ситуацию и искали возможные способы разрешения возникшей проблемы.
По словам Красновой, преподаватели вместе со студентами следили за развитием событий и обсуждали пути выхода из сложившейся ситуации.
Доцент университета Ольга Жаркова отметила, что программа обучения будет меняться. Основное внимание планируется уделять оценке и прогнозированию рисков для участников рынка недвижимости. Она уточнила:
«Возможно, придется подумать над тем, чтобы приглашать в нашу программу («Юрист в сфере оборота недвижимости» — прим. ред.) в качестве лекторов не только юристов, но и психологов и социологов… Всё это, безусловно, будет учтено при обучении наших студентов».
В первой половине 2024 года Верховный суд Российской Федерации вынес решение в пользу Полины Лурье, признав за ней право собственности на квартиру в одном из районов Москвы.
Спорная недвижимость была приобретена у Ларисы Долиной за 112 миллионов рублей. При этом своим вердиктом суд отменил предыдущие инстанции, которые сохраняли квартиру за известной артисткой.
Напомним, что ранее исполнительница сообщала, что оформление сделки происходило под давлением и обманным путём со стороны мошенников.
В связи с окончательным судебным решением, этот конфликт теперь станет примером для обучения будущих специалистов рынка недвижимости. Обсуждение дела продолжится как на практических занятиях, так и в теоретическом курсе.
