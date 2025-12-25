Городовой / Город / Лишили жилья и не заплатили ни рубля: Верховный суд признал нарушение прав Лурье
Лишили жилья и не заплатили ни рубля: Верховный суд признал нарушение прав Лурье

Опубликовано: 25 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Нижестоящие суды не учли соответствующую норму Гражданского кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела.

Верховный суд России пришёл к заключению, что решения нижестоящих инстанций в отношении Полины Лурье были приняты с нарушениями.

Суд указал, что права Лурье оказались ущемлены, так как её лишили квартиры, приобретённой у Ларисы Долиной, и отказали в возврате денежных средств.

Такой вывод отражён в официальном постановлении, сообщают «Известия».

В документе подчёркивается:

«Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье».

Кроме того, принцип двусторонней реституции взяли на вооружение неверно.

Согласно установленному порядку, если сделка признаётся ничтожной, покупатель обязан вернуть полученное имущество, а продавец — переданную сумму.

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
