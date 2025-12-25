Лишили жилья и не заплатили ни рубля: Верховный суд признал нарушение прав Лурье

Верховный суд России пришёл к заключению, что решения нижестоящих инстанций в отношении Полины Лурье были приняты с нарушениями.
Суд указал, что права Лурье оказались ущемлены, так как её лишили квартиры, приобретённой у Ларисы Долиной, и отказали в возврате денежных средств.
Такой вывод отражён в официальном постановлении, сообщают «Известия».
В документе подчёркивается:
«Суд приходит к выводу, что при рассмотрении судами нижестоящих инстанций были существенно нарушены нормы материального права в отношении Лурье».
Кроме того, принцип двусторонней реституции взяли на вооружение неверно.
Согласно установленному порядку, если сделка признаётся ничтожной, покупатель обязан вернуть полученное имущество, а продавец — переданную сумму.
