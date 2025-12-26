Городовой / Город / Неожиданный финал: суд выселяет Ларису Долину из «той самой» скандальной квартиры
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Путин и Назарбаев в Кремле: две эпохи за одним столом Город
Неожиданный поворот: в 2025-м самым высокооплачиваемым артистом стал Ваня Дмитриенко Город
Бани, которые поразили Петербург: роскошь, скандалы и золото Венской выставки Город
Консилер из молодильного яблочка: 3 секрета визажистов вернут молодость дряблой коже лица Полезное
В Госдуме уверяют: рыночная ипотека оживёт лишь при ставке ЦБ в 10% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Лайфхак Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт Полезное

Неожиданный финал: суд выселяет Ларису Долину из «той самой» скандальной квартиры

Опубликовано: 26 декабря 2025 05:00
Неожиданный финал: суд выселяет Ларису Долину из «той самой» скандальной квартиры
Неожиданный финал: суд выселяет Ларису Долину из «той самой» скандальной квартиры
Global Look Press / Pavel Kashaev

Суд вынес решение по спору о праве собственности.

Судебное разбирательство между певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье относительно московской недвижимости продолжается без участия обеих женщин. Сегодня Московский городской суд постановил удовлетворить требования Лурье о выселении артистки.

Вопрос касается квартиры в центре столицы, которую Лариса Долина лишилась после сделки в августе 2024 года. Тогда она, действуя по наставлениям мошенников, продала жильё и передала вырученные средства обманщикам.

После этого артистка обратилась в суд, утверждая, что была введена в заблуждение, а Полина Лурье якобы должна была понять характер мошенничества.

В декабре 2025 года Верховный суд отменил прежние судебные решения в пользу Долиной. Высшая судебная инстанция признала сделку покупки квартиры законной, а также признала, что артистка не имеет права продолжать проживать на этой жилплощади. Тогда же суд обязал её освободить квартиру.

Адвокат Мария Пухова пояснила, что Лариса Долина готовится освободить помещение до 10 января по собственной воле, чтобы избежать принудительного выселения.

Ранее Верховный суд отдельно отметил, что Полина Лурье была незаконно лишена имущества без компенсации. В эти даты нарушались имущественные права Лурье, что стало основанием для отмены прежних судебных актов, признававших право собственности за Долиной.

Таким образом, на данный момент судебная инстанция встала на сторону Лурье, закрепив за ней право пользования квартирой.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью