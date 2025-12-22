Городовой / Город / Взлет «схемы Долиной»: как новое словцо покорило умы и отправилось в словарь будущего
Взлет «схемы Долиной»: как новое словцо покорило умы и отправилось в словарь будущего

Опубликовано: 22 декабря 2025 21:00
Global Look Press / Pavel Kashaev

Валерий Ефремов сообщил, что в справочник войдут еще четыре новых высказывания.

Выражение «схема Долиной» и еще четыре связанных с этим делом оборота войдут в перечень новых слов, которые отображают тенденции текущего года.

Такое решение в интервью РИА Новости озвучил Валерий Ефремов, доктор филологических наук и ведущий сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук.

Он руководит проектом по составлению словаря новых выражений русского языка.

Последовательность появления этих неологизмов такова: летом 2024 года в языке зафиксировали словосочетание «схема Долиной». В декабре того же года появилось еще одно выражение — «эффект Долиной».

Летом 2025 года появился оборот «бабушкина схема», к осени 2025 года стал актуален термин «казус Долиной», а в декабре того же года распространился вариант «бабушкин вариант» для обозначения похожих мошеннических методов в сфере недвижимости.

Подобную волну новых слов, возникших вокруг социально значимого события, ученые уже наблюдали ранее. Тогда широкий резонанс вызвала так называемая «голая вечеринка», которую в столице организовала блогер Анастасия Ивлеева.

После этого события в общественной речи закрепились обороты вроде «головечеринники» и «свитер/водолазка извинений».

Автор:
Юлия Аликова
Город
