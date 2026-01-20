Тяжкая цена переезда: сколько миллионов потеряет Долина за прощание с московским жильём

Вопрос о выселении Ларисы Долиной из квартиры в московском районе Хамовники стал актуальным после того, как утром в понедельник судебные приставы прибыли по ее адресу для реализации решения о принудительном выдворении.

Московский городской суд в конце декабря лишил Долину, ее дочь и внучку права проживания в этом жилье, поскольку квартира была куплена Полиной Лурье.

Адвокаты певицы в ходе судебного разбирательства сообщили, что она планировала покинуть квартиру до 10 января.

Однако исполнительный орган дал ей пять дней на добровольную сдачу жилого помещения. По информации, полученной у эксперта по вопросам недвижимости Олега Давыдова, сумма затрат для Долиной на принудительное выселение составит не менее 8,6 миллиона рублей.

Первоначальная стоимость складывается из обязательного исполнительского сбора, который составляет 7% от установленной стоимости квартиры, сообщает «Постньюс».

Давыдов также отметил, что к этой сумме могут прибавиться расходы на вскрытие входной двери и хранение оставленных вещей, если такие меры понадобятся.

Он добавил, что если на момент выселения у Долиной имеются долги по квартплате или другим жилищным услугам, то погашать их потребуется ей самой, независимо от того, что имущество уже формально принадлежит другому лицу.

Он уточнил, что возврат квартиры в собственность Лурье не отменяет обязательств по оплате потребленных ресурсов за предшествующий период.

По мнению юриста, дополнительные расходы могут возникнуть в случае необходимости вскрытия жилого помещения или организации хранения личных вещей. Все эти траты ложатся на Долину как на нарушителя судебного решения.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».