Скандал в Хамовниках: почему Лурье не даёт покоя Долиной

Опубликовано: 23 января 2026 17:00
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Полина Лурье продолжит обращаться в суд с требованиями в адрес Ларисы Долиной, причиной которых стал спор вокруг жилья в Хамовниках.

Представляющая Лурье юрист Светлана Свириденко сообщила "Известиям", что ее доверительница настаивает на компенсации потраченных средств.

«Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесённых затрат», — отметила Свириденко.

Ранее стало известно об окончании исполнительного производства по данному вопросу в отношении Ларисы Долиной.

До этого сообщалось, что Лурье поменяла замки в указанной квартире, которую приобрела у певицы.

Юлия Аликова
