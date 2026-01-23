Скандал в Хамовниках: почему Лурье не даёт покоя Долиной

Полина Лурье продолжит обращаться в суд с требованиями в адрес Ларисы Долиной, причиной которых стал спор вокруг жилья в Хамовниках.
Представляющая Лурье юрист Светлана Свириденко сообщила "Известиям", что ее доверительница настаивает на компенсации потраченных средств.
«Планируем через 10 дней подать иски в суд о взыскании с Долиной понесённых затрат», — отметила Свириденко.
Ранее стало известно об окончании исполнительного производства по данному вопросу в отношении Ларисы Долиной.
До этого сообщалось, что Лурье поменяла замки в указанной квартире, которую приобрела у певицы.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».