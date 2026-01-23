«Чушь собачья»: почему «удаленка» для водителей — лишь видимость прогресса

С 1 марта в России анонсированы изменения в процедуре получения водительского удостоверения — возможность удалённого обучения и упрощенный порядок для смены категории.

Госдума поспешила заявить о прогрессе, однако автоэксперты настроены скептически, указывая на глубокое непонимание авторами реформы реального положения дел в сфере подготовки водителей.

Теория и практика: что изменится в обучении

Новые правила предусматривают, что для получения дополнительной категории не потребуется проходить полный курс — достаточно освоить лишь дополнительные модули.

Также будет увеличена практическая часть для категории «B» — с 38 до 42 часов. Теоретический блок дополнится курсами, посвященными электросамокатам, цифровым правам, ОСАГО и, что немаловажно, рискам опасного вождения.

Однако, по мнению автоэкспертов, это лишь косметические изменения.

Дмитрий Попов, автоэксперт, в беседе с порталом «Городовой», резко раскритиковал заявления представителей власти и Общественной палаты.

“Общественная палата в лице Владимира Коробчака, Государственная дума в лице Павла Федяева понятия не имеют о тех вопросах, о которых они рассуждают”, — констатирует эксперт, указывая на фундаментальное незнание процесса подготовки водителей.

Электронное обучение: иллюзия новизны

Основной анонсированный прорыв — возможность удалённого обучения — на деле оказывается не такой уж и новинкой. Эксперт подчеркивает, что возможность электронного обучения была зафиксирована в законодательстве и ранее.

“Никакой новизны в этом нету, потому что возможность обучения в электронном виде при получении водительского удостоверения существовала и ранее, она зафиксирована в 273-м Федеральном законе об образовании и в методических рекомендациях Министерства просвещения”.

Единственное отличие новых норм, по словам Попова, заключается в том, что теперь в программе прописаны конкретные виды электронного обучения. Эксперт подтверждает на своем опыте, что часть теоретических занятий он проводит онлайн с 2020 года.

Невозможное обучение онлайн

Однако существует ряд критически важных тем, которые невозможно освоить дистанционно. Эксперт категорически заявляет о невозможности электронного изучения ряда практических дисциплин.

“К слову сказать, невозможно, например, обучение электронное по правилам оказания первой помощи, по психологии”, — указывает Попов.

Аналогичная ситуация сохраняется по темам обеспечения безопасности перевозок и основам законодательства, где требуется очное взаимодействие с преподавателем для разбора сложных моментов.

Риски коррупции вместо повышения ответственности

Особое возмущение вызывает инициатива Общественной палаты, согласно которой ученики должны платить за каждую пересдачу, чтобы повысить свою ответственность. Дмитрий Попов называет это “чушью собачьей”, которая никак не повлияет на качество подготовки.

“Она просто наравне с теми шестью месяцами, которые после трех попыток начинают интервальность в обучении. Она просто сделает коррупционную составляющую близкой к восприятию учеником, и все”, — поясняет эксперт.

Идея, по его мнению, лишь подтолкнет учеников к поиску нелегальных способов сдачи экзаменов. Если человеку скажут, что за каждую пересдачу нужно платить, он станет “более сговорчивым”, когда ему предложат коррупционный вариант.

Что действительно нужно менять

Эксперт резюмирует, что все обсуждаемые инициативы демонстрируют полную некомпетентность лиц, вовлеченных в реформу.

“Эти все инициативы показывают на то, что люди, которые это обсуждают, понятия не имеют о том, как все плохо в этой отрасли”.

Настоящие проблемы лежат глубже — в структуре самой системы.

“Если говорить о том, что на самом деле надо поменять, то нужно изменить структуру экзаменов, а не так: давайте качественнее готовить в условиях, когда это ничего личного, только бизнес”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.