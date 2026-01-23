Городовой / Полезное / «На любителя»: этот заказ клиентов шеф-повар не забудет до старости - в России такое мясо есть не привыкли
«На любителя»: этот заказ клиентов шеф-повар не забудет до старости - в России такое мясо есть не привыкли

Опубликовано: 23 января 2026 13:15
мясо
«На любителя»: этот заказ клиентов шеф-повар не забудет до старости - в России такое мясо есть не привыкли
Фото: Городовой.ру

Каждый повар в своей карьере сталкивается с необычными запросами. Шеф-повар Павел Шолохов в беседе с «Городовым» рассказал о своём первом и весьма экзотическом опыте — приготовлении верблюжатины на закрытом мероприятии.

Вкус и первая проба

«Могу сказать, что это мясо на любителя, оно напоминает телятину но со сладковатым привкусом», — поделился впечатлениями Павел. Первая попытка — обжарка на гриле — не увенчалась успехом, мясо получилось жёстким и суховатым.

Как удалось приготовить

Шеф нашёл решение:

«Поэтому решил потомить ее с овощами, так сказать сделал рагу (получилось довольно неплохо)». Длительное тушение в собственном соку с овощами сделало мясо нежным и сочным.

Вывод шефа

Павел Шолохов отметил, что для нашего привычного рациона такие продукты, как верблюд или конина, — редкость.

«Мы привыкли к курице, свинине и говядине... и не все готовы это употреблять в пищу (как бы мы его не приготовили)», — резюмировал он. Этот опыт показал, что даже с самым необычным сырьём можно достичь хорошего результата, подобрав правильный способ приготовления.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
