Видим одно слово на упаковке - берем смело: как выбрать спрей от клещей, чтобы точно защищал

Весной 2026 года сезон активности клещей начнется ближе к концу марта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Первые обращения к медикам по поводу укусов клещей в южных регионах России уже зафиксированы. Эксперты напоминают о важности мер защиты от паразитов и рассказывают, как выбрать средство от клещей и на что нужно обратить внимание на упаковке.
Чем отличаются средства против клещей
Самое важное правило покупки - средство должно иметь свидетельство о госрегистрации. Все химические средства против клещей делятся на три группы в зависимости от того, как они действуют:
Акарицидные: Самые надежные. Вызывают у клеща паралич: через 3-5 минут после контакта с обработанной тканью он теряет способность присосаться и падает с одежды. Наносить их на кожу категорически нельзя, только на одежду.
Репеллентные: Клещ чувствует запах и не пытается нападать. Они не убивают, а только отпугивают паразитов.
Комбинированные: Самый удобный вариант для комплексной защиты.
При выборе средства от клещей необходимо изучить упаковку: должно быть указано, что средство защищает именно от иксодовых клещей. Ищите в названии приставку «-антиклещ».
Как применять средства от клещей
Брызгать только на одежду на открытом воздухе. Наносить полосами, уделяя особое внимание местам возможного проникновения клещей (щиколотки, колени, бедра, пояс, манжеты).
Самый надежный способ — применять комплекс мер, а не доверять только одному спрею.
- Одежда. Перед походом в лес надевайте светлую одежду (на ней клещей легче заметить) с длинными рукавами. Брюки заправляйте в носки или сапоги. Не забывайте головной убор.
- Обработка. Заблаговременно обработайте одежду акарицидным или комбинированным спреем.
- На природе старайтесь держаться середины тропинок, избегайте высокой травы и кустарника.
- Проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Особенно тщательно осматривайте себя, вернувшись домой. Дома обязатиельно принять душ, чтобы смыть еще не присосавшихся клещей, если все же их поймали.
