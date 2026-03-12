Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Видим одно слово на упаковке - берем смело: как выбрать спрей от клещей, чтобы точно защищал

Опубликовано: 12 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Роспотребнадзор назвал, когда клещи проснутся в большинстве регионов  

Весной 2026 года сезон активности клещей начнется ближе к концу марта. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Первые обращения к медикам по поводу укусов клещей в южных регионах России уже зафиксированы. Эксперты напоминают о важности мер защиты от паразитов и рассказывают, как выбрать средство от клещей и на что нужно обратить внимание на упаковке.

Чем отличаются средства против клещей

Самое важное правило покупки - средство должно иметь свидетельство о госрегистрации. Все химические средства против клещей делятся на три группы в зависимости от того, как они действуют:

Акарицидные: Самые надежные. Вызывают у клеща паралич: через 3-5 минут после контакта с обработанной тканью он теряет способность присосаться и падает с одежды. Наносить их на кожу категорически нельзя, только на одежду.
Репеллентные: Клещ чувствует запах и не пытается нападать. Они не убивают, а только отпугивают паразитов.
Комбинированные: Самый удобный вариант для комплексной защиты.

При выборе средства от клещей необходимо изучить упаковку: должно быть указано, что средство защищает именно от иксодовых клещей. Ищите в названии приставку «-антиклещ».

Как применять средства от клещей

Брызгать только на одежду на открытом воздухе. Наносить полосами, уделяя особое внимание местам возможного проникновения клещей (щиколотки, колени, бедра, пояс, манжеты).

Самый надежный способ — применять комплекс мер, а не доверять только одному спрею.

  • Одежда. Перед походом в лес надевайте светлую одежду (на ней клещей легче заметить) с длинными рукавами. Брюки заправляйте в носки или сапоги. Не забывайте головной убор.
  • Обработка. Заблаговременно обработайте одежду акарицидным или комбинированным спреем.
  • На природе старайтесь держаться середины тропинок, избегайте высокой травы и кустарника.
  • Проводите само- и взаимоосмотры каждые 20-30 минут. Особенно тщательно осматривайте себя, вернувшись домой. Дома обязатиельно принять душ, чтобы смыть еще не присосавшихся клещей, если все же их поймали.

Ранее Городовой рассказал, чем обработать одежду от клещей.

Автор:
Алина Владимирова
